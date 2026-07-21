Von Schwein und Kuh zu Schnaps und Säften: Was als Hobby für Familie Posch in Heimschuh begann, wuchs zur neuen Zukunft des Hofs heran. Im Jahr 2000 setzte man rund 120 Quittenbäume. Sechs Jahre später füllte die Familie die ersten Schnapsflaschen ab. Federführend hinter dem Projekt steht Betriebsführerin Martina Posch.

Mittlerweile sind die Tiere längst Geschichte, stattdessen wurde das Sortiment um 230 Bäume verschiedenster Sorten sowie das Angebot um Kriecherl, Vogelbeere, Williams bis Zwetschke, Gin, Essig, Marmeladen und Natursäfte erweitert. In der neuen Mostschenke werden Gäste direkt am Hof mit den heimischen Getränken verwöhnt. „Bei uns gibt es aber statt der üblichen Buschenschankjause eine italienische Jause mit Prosciutto dazu“, sagt Posch.

Betriebe in Frauenhand

Die Bäuerin zeigt, was Frau in der Landwirtschaft alles kann und ist damit ein Vorzeigebeispiel für die Woche der Landwirtschaft. Unter dem Motto „Wo Bäuerinnen wirken, wächst Zukunft“ werden starke Frauen ins Rampenlicht gestellt. So besichtigten die Leibnitzer Bezirksbäuerin Daniela Posch und Kammerobmann Christoph Zirngast mit ihren Deutschlandsberger Pendants Margret Schmitt und Christian Polz, den Kammersekretären Wolfgang Meier und Michael Temmel sowie Fachberaterin Magdalena Siegl den Hof von Posch. „Martina sprüht vor Energie und ist ein gutes Beispiel für eine Frau, die neue Wege in der Landwirtschaft einschlägt. Bäuerinnen sind nicht nur für Haus, Hof und Kinder da“, sagt Daniela Posch.

In Deutschlandsberg und Leibnitz sind von 1000 Betrieben rund ein Drittel in Frauenhand, zeigen die Kammervertreter auf. Steiermarkweit sind es 38 Prozent. „Die Frau bringt das Herz in den Betrieb“, hebt Schmitt hervor. Aber: Ohne die Mithilfe ihres Mannes und Sohnes hätte Posch all das nie geschafft, wie sie sagt. Wenn man gemeinsam anpackt, sei man am stärksten, sind sich alle einig.