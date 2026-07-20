Die UNO hat 2026 zum internationalen Jahr der Bäuerin erklärt. Deshalb ist heuer auch die Woche der Land- und Forstwirtschaft in der Steiermark vom 20. bis 26. Juli den starken Frauen auf den Bauernhöfen gewidmet. Unter dem Motto „Wo Bäuerinnen wirken, wächst Zukunft“ informieren Bäuerinnen in den steirischen Bezirken über ihren unverzichtbaren Beitrag zur sicheren Ernährung unseres Landes. „Ziel ist es, die vielfältigen Leistungen der steirischen Bäuerinnen sichtbar zu machen und zu würdigen“, betont Kammerpräsident Andreas Steinegger. Die alljährliche Woche der Land- und Forstwirtschaft in der Steiermark soll der Bevölkerung ein realistisches Bild der Land- und Forstwirtschaft vermitteln, weil das Wissen darüber, was die Bäuerinnen und Bauern leisten, zusehends verloren geht beziehungsweise verzerrte Bilder in der Öffentlichkeit vorherrschen.

Bei den Betriebsleiterinnen im Spitzenfeld

„Ohne Bäuerinnen ist die Land- und Forstwirtschaft nicht denkbar“, unterstreicht Präsident Andreas Steinegger und betont: „Sie sichern unsere Familienbetriebe, lebendige ländliche Regionen und die Versorgung mit heimischen Lebensmitteln. Gleichzeitig sind Frauen in der Landwirtschaft das Herz und Rückgrat in den bäuerlichen Familien.“ Bei den Betriebsleiterinnen liegt die Steiermark mit einem Anteil von 38 Prozent im österreichischen Spitzenfeld und damit höher als im Österreichschnitt (36). Im Vergleich zu Deutschland (11), Frankreich (21), der Schweiz (7) oder Italien (31 Prozent) ist der Anteil der Betriebsleiterinnen in der Steiermark und in Österreich besonders hoch.

„Bäuerinnen gehen bei Innovationen voran.“

Bäuerinnen seien klar treibende Kräfte im ländlichen Raum, sagt Vizepräsidentin Maria Pein. Sie sind Unternehmerinnen, Impulsgeberinnen, stoßen Innovationen an und sind Verantwortungsträgerinnen mit unterschiedlichen Lebensrealitäten – von der erfahrenen Betriebsführerin über die Jungbäuerin, die einen Betrieb übernimmt, bis hin zur Quereinsteigerin.“ Besonders wenn es um neue Geschäftsmodelle und Einkommensquellen am Hof oder um Diversifizierung wie Direktvermarktung hofeigener Produkte oder „Urlaub am Bauernhof“ gehe, seien Frauen diejenigen, die voran gehen. Eine wichtige Rolle spielt auch die Ausbildung: Bei den höheren land- und forstwirtschaftlichen Fachschulen liegt der Frauenanteil bei etwa 51 Prozent, bei den land- und forstwirtschaftlichen Fachschulen bei knapp 30 Prozent mit steigender Tendenz, bei den land- und ernährungswirtschaftlichen Fachschulen bei 91 Prozent und bei den Facharbeiterausbildungen zwischen 30 und 50 Prozent.

Zehn steirische Bäuerinnen vor dem Vorhang

Der Beruf Bäuerin erfordert ein umfassendes Fachwissen und ist für viele junge Frauen wieder attraktiv – es gibt immer mehr Quereinsteigerinnen, deren Anteil Schätzungen zufolge bei mehr als 40 Prozent liegt. „Vor allem Quereinsteigerinnen bringen neues Wissen und neue Perspektiven auf die Höfe, entwickeln eigene Standbeine, übernehmen Verantwortung und tragen wesentlich zur Weiterentwicklung der Höfe bei“, unterstreicht Landesbäuerin Ursula Reiter, selbst Obstbäuerin mit einem anderen beruflichen Hintergrund.

Zehn steirische Bäuerinnen machen ihre vielfältigen Leistungen in der Woche der Land- und Forstwirtschaft in den nächsten Tagen auf ihren Höfen in den Bezirken sichtbar. Das sind: Julia Flicker (WZ), Eva Schulz (GU), Marlies Haas (SO), Helga Spari (VO), Kerstin Radl (HF), Wanda Dokter (LE), Martina Posch (LB), Elisabeth Neumann (MU), Katharina Maderebner (LI) und Maria Kamsker (BM).

Julia Flicker (30): Von London ins Almenland

Wenn’s darum geht, das Klischeebild einer Bäuerin zurechtzurücken, dann ist Julia Flicker ein ideales Beispiel dafür. Ihre große Leidenschaft und Stärke sind nämlich die Maschinen. „Egal, ob Motormäher oder Heukran: Die Maschinen sind meine Domäne. Da ist mir kein Hang zu steil. Und ich habe sie so gut im Griff, dass mein Mann da keine Angst haben muss“, scherzt die zweifache Mutter aus St. Kathrein am Offenegg. Wer jetzt glaubt, dieses Talent sei ihr in die Wiege gelegt worden, irrt: „Ich hatte mit Landwirtschaft gar nichts zu tun. Ich bin von der Großstadt – ich habe in London gearbeitet – ins Dorf und auf den Hof gezogen.“

Julia Flicker entschied sich gegen die Großstadt und für das Dorf © ALEXANDER DANNER

Aber, so Flicker, wenn man etwas machen will, dann geht es. Und: „Es ist mir wichtig, zu zeigen, dass auch Frauen eine Landwirtschaft voranbringen und im Wald und bei Maschinen anpacken können. Bäuerinnen werden leider viel zu oft noch auf das Kochen und die Kindererziehung reduziert – auch wenn das natürlich ebenfalls viel Spaß macht.“