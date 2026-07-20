Kühlen Kopf bewahren, richtig handeln und im entscheidenden Moment als Team funktionieren: Genau damit überzeugten zwei Gruppen aus der Südweststeiermark beim Jugendrotkreuz-Bundesbewerb in Salzburg. Die Teams „Leibnitz“ und „Notfoi? Stainz kummt!“ holten in der Altersklasse Jugend I ex aequo den Bundessieg.

Insgesamt stellten 295 Kinder und Jugendliche aus ganz Österreich an mehreren Stationen ihr Wissen in Erster Hilfe, ihre sozialen Kompetenzen und ihre Teamfähigkeit unter Beweis. Die steirischen Teilnehmer setzten sich dabei gegen starke Konkurrenz aus allen Bundesländern durch.

Für die Steiermark ist es bereits der zweite Bundessieg in Folge. 2024 hatte das Team aus Lieboch in der Altersklasse Jugend II gewonnen. Rotkreuz-Präsident Siegfried Schrittwieser sprach von einem „großartigen Erfolg für die gesamte Steiermark“.