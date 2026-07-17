Gute Nachrichten für Gabersdorf. Die südsteirische Gemeinde hat seit Kurzem einen neuen Allgemein- und Familienmediziner, der sowohl Wahl- als auch Kassenarzt ist. Daniel Platzer hat im Ortsteil Neudorf an der Mur seine Ordination inklusive Hausapotheke eröffnet.

Zur Feierlichkeit kamen zahlreiche Gäste. Musikalisch wurde die Eröffnung von den Musikkapellen Gabersdorf und Wolfsberg umrahmt. Die Segnung übernahm Christian Grabner, Pfarrer von St. Stefan im Rosental und langjähriger Freund des Mediziners. „Die Sicherung der Gesundheitsversorgung war eines der ersten großen Ziele meiner Amtszeit – und ich bin stolz und dankbar, dass wir dieses wichtige Projekt gemeinsam mit Daniel Platzer erfolgreich umsetzen konnten“, betonte Bürgermeisterin Karin Stromberger.