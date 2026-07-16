Wie ein Schatten ihrer selbst zeichnet sich die Leibnitzer Stadtlinde auf der Fassade der Stadtpfarrkirche ab. Von der einst mächtigen Krone sind nur noch Stamm und starke Astansätze geblieben. Der abgestorbene Baum muss aus Sicherheitsgründen gefällt werden, im Herbst soll an derselben Stelle eine neue Linde gepflanzt werden. Doch noch bevor das alte Wahrzeichen verschwindet, ist eine Debatte entbrannt: War es tatsächlich rund 270 Jahre alt?

Thomas Kada aus der bekannten Leibnitzer Bestatterfamilie beschäftigt sich intensiv mit der Stadtgeschichte und wollte die kursierenden Angaben nicht länger unkommentiert lassen. Er sichtete historische Quellen, alte Ansichten und Vermessungsdaten, berechnete das Alter neu und veröffentlichte seine Recherche über Social Media. „Seit Jahren werden Schwachsinnigkeiten kolportiert“, sagt Kada. Vor allem an der Altersangabe stößt er sich: „Die Linde kann niemals 270 Jahre alt sein. Ein Baum dieses Alters sieht anders aus.“

Thomas Kada ärgert, dass nach dem Abbrechen eines mächtigen Hauptastes vor gut 20 Jahren nichts unternommen wurde, um die Linde zu schützen © KLZ / Eva Brutmann

Die häufig genannte Zahl dürfte auf die Unterschutzstellung im Jahr 1953 zurückgehen. Damals wurde die Linde bei einem Stammumfang von drei Metern auf etwa 200 Jahre geschätzt. Eine konkrete Quelle dafür sei jedoch nicht bekannt, hält Kada fest.

Seine Zweifel stützt er auf historische Dokumente. Im Franziszeischen Kataster von 1825 befinden sich am heutigen Standort des Baumes noch das alte Schulhaus, eine Totenkammer und die Mauer des damaligen Friedhofs. Auch eine Ansicht des Malers Joseph Alexander Wonsidler aus demselben Jahr zeige dort keinen Baum, so Kada. Selbst auf einer detaillierten Zeichnung Carl Reicherts aus dem Jahr 1864 sei an dieser Stelle noch keine Linde zu erkennen.

Ansicht des Marktes Leibnitz von Carl Reichert aus dem Jahr 1865 © Privat

Erst 1865 ließ die Gemeinde auf dem freigewordenen Areal vor dem neuen Schulgebäude eine kleine Grünanlage anlegen. Kada ist überzeugt, dass die Winterlinde damals gepflanzt wurde. Sie wäre damit rund 161 Jahre alt.

Eine Formel und ein alter Zeitungsfund

Auch seine Berechnung führt zu einem ähnlichen Ergebnis. Am 22. Juni maß Kada einen Stammumfang von 375 Zentimetern. Nach der sogenannten Mitchell-Regel, die für freistehende Bäume mit ausgebildeter Krone verwendet wird, ergibt sich daraus für die Linde ein rechnerisches Alter von etwa 150 Jahren.

Eine einfache Formel, bei der nur der Umfang mit einem Wachstumsfaktor multipliziert wird, sei für einen Solitärbaum ungeeignet und könne das Alter massiv überschätzen, erläutert Kada.

Ein weiterer Hinweis findet sich in den „Leibnitzer Nachrichten“ von 1929. Dort wurde nach einem Frostriss von einer damals etwa 80 bis 90 Jahre alten Linde berichtet. „Ich nehme an, die Menschen damals konnten das besser einschätzen als wir heute“, sagt Kada.

Besonders beschäftigt ihn jedoch die jüngere Vergangenheit. Vor rund 20 bis 25 Jahren brach ein mächtiger Hauptast der Winterlinde ab. Die Bruchstelle sei nie verschlossen worden. „Da hat kein Mensch etwas getan“, sagt Kada. Für ihn wurde damit das endgültige Ende des Baumes eingeläutet. Zusätzlich hätten Asphaltierung und Ableitung des Regenwassers der Linde über Jahrzehnte wichtige Wasserquellen entzogen.