Wenn Adi Weiss und Michael Lameraner zu einem Fest oder zum Wiener Opernball laden, dann lassen sich Stars und Sternchen nicht lange bitten, gelten die Events des umtriebigen Duos doch als legendär. Das war auch diesmal nicht anders, als die beiden Herausgeber des Lifestyle-Magazins „Obegg-Best of Südsteiermark“ eine illustre Gästeschar zum Sommerfest auf Sigi Wolfs Weingut „Domaine 1196“, hoch über Gamlitz, baten.

Die Hauptdarstellerin des Abends war eine mit einem ganz großen Namen. Kiera Chaplin, die Enkelin von Filmlegende Charlie Chaplin, ziert nämlich die Titelseite der neuesten Ausgabe des Magazins. Und weil Stars auch einen großen Auftritt brauchen, wurde das britische Model mit dem Hubschrauber aufs Weingut geflogen.

Da staunten die mehr als 300 Partygäste – übrigens dem Motto des Abends entsprechend alle in Weiß gewandet – nicht schlecht. Aber auch zu ebener Erde stellten sich viele bekannte Persönlichkeiten in der noblen „Domaine 1196“ ein – allen voran Schauspielerin Anja Kruse. Für sie war es übrigens fast wie ein Heimkommen. „2008 habe ich in der Südsteiermark den Film ,Johanna, eine Köchin zum Verlieben‘ gedreht und war sechs Monate hier. Ich kenne fast jeden Winkel der Region“, plauderte die Deutsche schmunzelnd aus. „Seit damals habe ich viele Freunde hier, ich komme immer wieder her, denn die Landschaft ist ein Wahnsinn und die Steirer sind ein cooles Völkchen.“

Chaplin-Enkelin mit Verbindung zur Südsteiermark

Aber auch Cover-Star Kiera Chaplin war die Südsteiermark nicht unbekannt, arbeitet sie doch seit rund eineinhalb Jahren mit der „Distillery Krauss“ von Carmen und Werner Krauss aus St. Martin im Sulmtal zusammen. Gemeinsam mit ihrem Bruder Spencer lancierte man einen eigenen Wodka, einen Single Malt Whisky und einen Aperitif mit steirischen Wurzeln auf dem Markt. Dementsprechend fühlt sie sich mit der Region auch verbunden. „Ein bisschen fühle ich mich schon wie eine Einheimische“, verriet sie. „Die Küche, der Wein, ich habe das Gefühl, ich gehöre hierher.“

Eine bunte Promi-Schar

Über diese Liebeserklärung freuten sich nicht nur die Gastgeber Adi Weiss und Michael Lameraner, sondern auch die Gäste, darunter Hausherr Sigi Wolf, Hollywood-Schauspieler Swen Temmel, der steirische „Germany‘s Next Topmodel“-Teilnehmer Alexavius, die Schlagergrößen Simone und Charly Brunner, Natalie Holzner und Adriana, Schauspielerin Daniela Kiefer, Tormann-Legende Otto Konrad oder die Moderatorinnen Johanna Setzer und Corinna Kamper. Die Reality-Fraktion war zudem mit Sabrina Wlk und Johannes Höfinger vertreten. Ex-Starmania-Teilnehmerin Niddl gab musikalisch Gas.