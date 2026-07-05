Ein Hochsitz am Waldrand, nur ein paar Steinwürfe von der imposanten Riegersburg entfernt, ist der Schauplatz einer „Plauderei“ der besonderen Art. Die Stimmung in luftiger Höhe ist so heiter wie das Wetter an diesem Tag. „Hollywood am Hochsitz“ ist das Motto des Tages, denn mit Swen Temmel genießt ein echter Hollywood-Schauspieler den Ausblick über das südoststeirische Hügelland.

Seine Frau Vanessa, eine leidenschaftliche Sportschützin und Jägerin, lernte er 2022 hier in Riegersburg kennen – im Gasthaus ihrer Eltern. „Es war wirklich Liebe auf den ersten Blick“, schildern die beiden. „Eigentlich war es wie in einem dieser kitschigen romantischen Filme“, fügt Swen Temmel lachend hinzu. „Großstadt-Boy trifft im kleinen Dorf Riegersburg die Kernöl-Queen der Steiermark.“

Swen Temmel trägt seine Frau Vanessa auf Händen. Nur beim Drehfußball und Kartenspielen, da gibt es bisweilen Spannungen © Klz / Daniel Winter

Beim ersten Date gab es „Temmel-Eis“ – Swens Vater ist „Eiskönig“ Chary Temmel – und eine Rutschpartie vom Grazer Schloßberg. Beim zweiten Date ging es mit den Vespas auf die südsteirische Weinstraße. „Kernöl-Queen“, so nannte der Schauspieler Vanessa anfangs, weil deren Familien auch Produzenten des „schwarzen Goldes“ sind.

Partnerin und Modeberaterin

Mittlerweile ist Vanessa längst mehr als das. Seit dem Vorjahr ist die Absolventin der Tourismusschulen Bad Gleichenberg und studierte Marketing- und Sales-Managerin auch Swen Temmels berufliche Partnerin. „Seit vergangenen Dezember haben wir eine eigene Filmproduktionsfirma“, plaudert das gut gelaunte Duo am Hochsitz aus. Und Vanessa ist Swens Modeberaterin, wie sie herzhaft lachend verraten. „In den USA und vor allem in Los Angeles läuft man immer locker herum, meist mit T-Shirt und kurzer Hose. Jetzt bringt Vanessa wieder Mode und Farbe in mein Leben. Meist Grün, Blau und Beige“, sagt der 34-Jährige schelmisch.

Regelmäßige Reibungspunkte

Die beiden harmonisieren, haben Spaß. Dass es nicht gespielt ist, wird hier auf dem Hochsitz deutlich. Alles eite Wonne also? Mitnichten, denn es gibt Reibungspunkte – regelmäßig sogar. „Beim Drehfußball und beim Kartenspielen“, sagt der Schauspieler augenzwinkernd. Denn beim „Wuzzeln“ ist Vanessa – sie lernte die Fertigkeit im elterlichen Gasthaus – nahezu unschlagbar. „Und beim Kartenspielen bin ich schon ein bisschen stichelig“, gibt sie lachend zu, „das mag Swen gar nicht.“

Das Leben als Schauspieler in der „Traumfabrik“ Hollywood ist – gerade am Anfang einer Karriere – alles andere als traumhaft. Viele Schritte sind notwendig, um irgendwann ans Ziel zu kommen. Für Swen Temmel hat das Ziel einen Namen – Oscar. „Das ist mein großer Traum“, sagt der Mime, der täglich zweieinhalb Stunden seinen Körper stählt. In seinen Händen hat er die begehrte Statuette übrigens schon gehalten. „Ich war einmal bei Louis Gossett Jr., der oft ins Lokal meines Vaters in Malibu kam, eingeladen. Da durfte ich ihn anfassen“, erzählt Swen Temmel, der einst als Kind eigentlich Pilot und später Fliesenleger werden wollte.

In Vanessa Temmels Heimat Riegersburg werden die beiden 2027 vor den Traualtar schreiten © Klz / Daniel Winter

Infiziert mit dem Schauspiel-Virus wurde er übrigens von den ganz Großen ihrer Zunft. Superstars wie Arnold Schwarzenegger, John Travolta oder Bruce Willis kehrten des Öfteren in Charly Temmels Lokal „Schatzi on Main“ ein. „Als ich dann im Kino gesehen habe, dass ein Mensch, den ich aus dem richtigen Leben kenne, im Film einen völlig anderen Charakter spielen kann, das hat mich inspiriert“, sagt der Schauspieler, der selbst bereits mit Hollywood-Größen wie Willis, Travolta, Mel Gibson, Robert de Niro, Al Pacino, John Malkovich oder Antonio Banderas gedreht hat. Sein aktueller Film „Exalted“ wurde kürzlich abgedreht, im August starten in Kentucky die Dreharbeiten für einen Horrorfilm, in dem Swen Temmel die Hauptrolle spielt. Als Produzentin wird erstmals Ehefrau Vanessa am Set dabei sein.

Märchenhochzeit vor Hollywoodkulisse

Und dann gibt es da noch ein anderes „Großprojekt“. Nach einer romantischen Verlobung sind Vanessa und Swen Temmel seit dem Vorjahr bereits standesamtlich verheiratet. Im August 2027 steht in Vanessas Heimat Riegersburg die kirchliche Trauung an. „Und das soll eine echte Märchenhochzeit“ werden“, freut sich das Paar. Die Riegersburg ist jedenfalls eine hollywoodreife Kulisse.