Für die Mädchen und Buben der vierten Klasse Volksschule in St. Georgen an der Stiefing ging es vor den Sommerferien noch mit den Jägern ab in den Wald. Nach der Begrüßung der Jäger durch Obmann Peter Röck, gaben die Jagdhornbläser, Bezirksjägermeister Wolfgang Neubauer und Herbert Sänger, mit dem Jagdhorn das Signal „auf ins Revier.“ Im Stationenbetrieb wurde den Kindern die Hauptwildarten, richtiges Verhalten im Wald und die Aufgaben eines Jägers erklärt. Zudem wurden Reviereinrichtungen besichtigt und ein Hochsitz bestiegen. Hegemeister Stefan Neubauer brachte den Schülern die Gehölzerkunde näher.

Besonders begeistert waren die Kinder von der Jagdhundevorführung. Zum Abschluss gab es noch ein Quiz, eine Jause und eine Urkunde sowie ein Geschenk der Raiffeisenbank St. Georgen an der Stiefing. Der Wald- und Wildlehrgang wurde vom Jagdschutzverein Zweigestelle Wildon, der Raiffeisenbank Ortsstelle St. Georgen/Stiefing und vom Bezirksjagdamt finanziell unterstützt.