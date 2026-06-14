Die Geschichte von Schloss St. Georgen geht zurück auf die Grafen von Plain. Sie waren ein einflussreiches Salzburger Adelsgeschlecht und gründeten im 12. Jahrhundert Schloss und Kirche. Im Stiefingtal hatten sie große Besitzungen. 1215 übergab die Familie Plain die Kirche an den Salzburger Erzbischof. Dieser schenkte Kirche und Pfarre dem Bistum Seckau.

Nach dem Aussterben der Plain fielen all ihre Güter an König Ottokar II. Přemsyl von Böhmen, der knapp zwanzig Jahre lang als Herzog über Österreich und die Steiermark herrschte. Er schenkte sie der Kirche weiter, allerdings behielt er das Schloss St. Georgen für sich. Den Bischöfen von Seckau war deshalb nur ein Aufenthalt in der Pfarre erlaubt, am Schloss saßen die Burggrafen des Landesfürsten.

Schloss St. Georgen im 17. Jahrhundert auf einer Darstellung von Georg Matthäus Vischer © Wikipedia

Jahrzehnte später kam die Geistlichkeit dann aber doch noch in den Besitz des Schlosses. Sie tauschten es gegen die Herrschaft Waxenegg bei Anger, von der aus das obere Feistritztal besiedelt wurde. Damit war die alte Herrschaft der Plain nach langer Zeit wieder in einer Hand vereinigt.

Streitsüchtige Glojacher herrschten fast 200 Jahre

Im Jahr 1555 kauften die Glojacher dem Bistum Seckau die Herrschaft St. Georgen ab und behielten sie fast zwei Jahrhunderte hindurch. Ihren Stammsitz hatten sie in Glojach bei Sankt Stefan im Rosental. Friedrich von Glojach stieg als Kleriker um 1300 zum Berater von Friedrich dem Schönen auf. In historischen Beschreibungen heißt es über die Glojacher: Kein anderes Adelsgeschlecht hatte so viele Angehörige, mit denen sich das Landrecht wegen absonderlicher Kleinigkeiten beschäftigen musste.

Die Freitreppe der Glojacher im Schlosshof © KLZ / Alexandra Kofler

So stritten sie in St. Georgen auch gleich mit dem Bischof von Seckau wegen nicht genehmigten Bauarbeiten in der Pfarrkirche und beschwerten sich über angeblich falsche Größenangaben des mitverkauften Landgerichts. Das Schloss bauten sie im 16. Jahrhundert im Stil der Renaissance um.

Noch heute ist die Freitreppe im Schlosshof aus jener Zeit erhalten. Ebenso ein steinernes Heiratswappen der Glojacher im Schloss und ein Steinbild eines Familienmitgliedes an der Außenmauer der Kirche. 1590 wurde die Herrschaft St. Georgen zwischen sechs Glojacher Brüdern geteilt. Das ging nicht ohne Streitigkeiten vonstatten. Erst Generationen später kam alles wieder in eine Hand.

Von der Ruine zur Schloss-Schule

Misswirtschaft und Naturkatastrophen führten im 17. Jahrhundert zum Verfall der Herrschaft. Die Untertanen waren mit so hohen Abgaben belastet und derart verarmt, dass sie nicht einmal mehr die Hälfte der Forderungen aufbringen konnten. 1754 kaufte die Adelsfamilie Eckh-Hungerspach das stark verschuldete Schloss. Ihr Wappen thront heute noch über dem Schlosstor. Sie bauten auch den Rittersaal im spätbarocken Stil.

Innenhof im Schloss St. Georgen an der Stiefing © KLZ / Alexandra Kofler

Danach folgten die Familien Mihurko, Attems und Kottulinsky, Binder-Krieglstein, Finkenstein und Longinotto, schließlich das Dichterpaar Paul und Else Ernst. Letztere fanden ihre letzte Ruhe in einem eigens errichteten Grabhügel vor dem Haupttor. In den 1980er-Jahren folgte die Familie Reinisch. Sie renovierten das baufällige Schloss und richteten eine Ausbildungsstätte für Heilmasseure und Heilbademeister ein. Heute stehen die Söhne Stefan und Klemens Reinisch hinter der Schloss-Schule St. Georgen. Angeboten werden Ausbildungen für Massage, Körperarbeit und Energetik.