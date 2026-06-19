In St. Georgen an der Stiefing wurde vor Kurzem der Verein Athletikclub für Individualsportarten (ACI), Mitglied der Sportunion Steiermark, ins Leben gerufen. Das Ziel des Vereins rund um die Präsidenten Christof Oster und Jacob Kysela: Menschen jeden Alters für Bewegung begeistern und ein Umfeld schaffen, in dem sportliche Entwicklung ebenso gefördert wird wie persönliche Begegnung und Zusammenhalt.

Im Mittelpunkt stehen Trainingsangebote im Bereich Athletik und Individualsport. Einsteiger wie Fortgeschrittene sind herzlich willkommen, heißt es. Neben dem Trainingsbetrieb setzt ACI auf Veranstaltungen und Projekte. Ein besonderer Höhepunkt war etwa die ACI Messe in der Gemeinde mit buntem Programm für Besucher.