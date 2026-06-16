Beim Treitlerwirt in Mooskirchen konnte Obmann und Bürgermeister Josef Niggas rund 40 Mitglieder der Wassergenossenschaft Stierhämmer zur Generalversammlung begrüßen. Gemeinsam blickte man auf ein erfolgreiches Jahr zurück.

Im Tätigkeitsbericht des Obmannes wurde neben laufenden Tätigkeiten, wie die Kontrollen der Quellschutzgebiete, die enge Zusammenarbeit mit dem Wasserverband Lannach – St. Josef hervorgehoben. Ein besonderes Projekt ist die bald abgeschlossene Sanierung des Hochbehälters Zirknitzberg mit zwei Wasserkammern und einem gesamten Fassungsvolumen von 300.000 Litern Wasser. Hier wurden die Betondecken saniert, die beiden Kammern mit Polyethylenplatten komplett ausgekleidet, neue Zu- und Ableitungen gebaut und sämtliche Installationen erneuert. Insgesamt werden hier heuer über 120.000 Euro für die zukünftige Versorgungssicherheit und Versorgungsqualität investiert.

Nach dem Bericht traten die Mitglieder zur Wahlurne. Die einstimmige Neuwahl der zwölf Ausschussmitglieder brachte nur eine Veränderung: Michael Gottsberger folgt seinem verstorbenen Großvater Josef Rauscher nach.