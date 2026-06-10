Lannach bekommt ein neues Hotel – und damit eine zusätzliche Adresse für Geschäftsreisende im Raum Graz-West, Deutschlandsberg und Weststeiermark. Am 16. Juni eröffnet das ML Businesshotel mit 33 Doppelzimmern und drei Einzelzimmern.

Hinter dem Projekt stehen der steirische Hotelmanager Bernhard Langer sowie die Tiroler Hoteliers Alexander und Christian Marent. Der Name „ML“ setzt sich aus den Nachnamen Marent und Langer zusammen. Die Brüder Alexander und Christian Marent betreiben bereits das Boutiquehotel Marent in Fiss in Tirol. Geführt wird das Haus in Lannach als reines Self-Check-in-Hotel mit digitaler 24-Stunden-Rezeption. Bei Fragen sei rund um die Uhr jemand per Telefon oder E-Mail erreichbar. Operativ geleitet wird das Hotel von der Grazerin Inge Ritz.

„Die Weststeiermark hat sich in den vergangenen Jahren zu einem starken Wirtschaftsstandort entwickelt“, sagt Gastgeber Bernhard Langer. Geschäftsreisende würden heute „einfache Abläufe, Flexibilität und Komfort“ erwarten – genau darauf sei das Hotelkonzept ausgerichtet.

Die Zimmer sind klimatisiert und mit Arbeitsplätzen sowie Sky-TV ausgestattet. Im Haus gibt es einen Snack- und Getränkeautomaten, Kaffee steht durchgehend bereit. Für Firmenkunden gibt es gesonderte Konditionen. Die Preise beginnen bei 90 Euro pro Zimmer, Frühstück ist inkludiert.