Gleich zwei Auszeichnungen an einem Abend: Die Golden Hill Country Chalets & Suites in St. Nikolai im Sausal zählen zu den großen Gewinnern der „Tourismusstars 2026“. Die „Tourismusstars 2026“ sind ein neuer österreichweiter Award, mit dem herausragende Gastgeber, Betriebe und Persönlichkeiten des heimischen Tourismus ausgezeichnet werden.

Der Betrieb von Barbara und Andreas Reinisch holte den Titel „Publikumsstar des Jahres“. Zudem wurde Golden Hill beim Bürgermeisterempfang im Wiener Rathaus als „entspannendstes Hotel des Jahres“ geehrt.

Für Andreas Reinisch ist das mehr als ein Prestigeerfolg. Der neue Award zeichne „touristische Besonderheiten“ in den Bereichen Innovation, Nachhaltigkeit und Exzellenz aus. „Dass wir gleich zweimal gewinnen, ist schon sensationell“, sagt Reinisch. Besonders stark sei der Publikumspreis: Golden Hill erhielt laut Reinisch knapp 2600 Stimmen. „Darauf sind wir sehr, sehr stolz.“

Der Erfolg bestätigt aus seiner Sicht die klare Positionierung des Hauses. Golden Hill bediene ein „sehr zeitgeistiges“ Marktsegment, betont Reinisch. Das Kernthema sei „Privatissimum, Private Secret Hideaway“. Gäste würden vor allem Ruhe, Privatsphäre und Exklusivität suchen: Chalets, private Spa-Bereiche und viel Rückzug. „Wir verkaufen Ruhe und Exklusivität“, so Reinisch.

Luxusnische lockt treue Gäste

Wirtschaftlich bemerkenswert: Rund 50 Prozent der Gäste seien Stammgäste. „Das heißt ja etwas“, sagt Reinisch. Golden Hill ist seit elf Jahren am Markt und von Beginn an Teil der internationalen Hideaways-Collection. Für Reinisch bedeuten die jüngsten Preise vor allem eines: „Sie motivieren, bringen Exzellenz auf die Bühne und spornen an, noch besser zu werden.“