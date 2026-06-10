Sie bleiben der größte Posten im Staatshaushalt: Laut dem am Mittwoch von Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) präsentierten Doppelbudget wachsen die Aufwendungen für die Pensionsversicherung und Beamtenpensionen bis 2028 auf rund 36,5 Milliarden Euro. 35,5 Milliarden Euro sollen dafür im kommenden Jahr zur Verfügung stehen, heuer geht man von rund 34 Milliarden Euro aus.

Sparmaßnahmen sind hier allerdings bereits eingepreist. Immerhin treten aktuell vor allem Menschen aus besonders geburtenstarken Jahrgängen ihren Ruhestand an, entsprechend stark sind die Pensionszuschüsse aus dem Budget zuletzt angestiegen. „Die Pensionsversicherung hat sich von 3 Proeztn 2020 auf 3,5 Prozent des BIP 2024 erhöht. Das Mittelfristgutachten der Alterssicherungskommission erwartet einen weiteren Anstieg auf 4,2 Prozent 2030“, sagt Marterbauer in seiner Budgetrede.

Großteil der Pensionen steigt um 2,95 Prozent

Neben bereits gesetzten Maßnahmen etwa bei der Korridorpension, die zu einem höheren faktischen Pensionsantrittsalter führen sollen, „muss die Erhöhung der Pensionen für eine Zeitlang im Durchschnitt unter der Inflationsrate liegen“, kündigt Marterbauer an. Bereits vor einigen Wochen wurde bekannt, dass nur die Ausgleichszulage, mit der besonders niedrige Pensionen aufgestockt werden, um die erwartete Inflationsrate von 3,3 Prozent steigen sollen. Für die meisten Pensionen gibt es ein Plus von 2,95 Prozent, für jene über 6930 Euro einen Fixbetrag von monatlich gut 200 Euro. „Das ist gerecht, es ist ökonomisch vernünftig und sozial nachhaltig“, sagt der Finanzminister. Gespart werden soll außerdem bei Kuren, die ebenfalls aus dem Topf der Pensionsversicherung finanziert werden.

Bis zuletzt hatte der Seniorenrat auf eine volle Anpassung für alle Pensionistinnen und Pensionisten gedrängt. Die Erhöhung unterhalb der Inflationsrate würde das Versicherungsprinzip untergraben und die Kaufkraft Älterer schwächen, hatte etwa ÖVP-Seniorenbundchefin Ingrid Korosec bemängelt. Marterbauer verteidigte am Mittwoch die Regierungspläne: „Die Pensionen werden nicht gekürzt. Darauf lege ich Wert.“