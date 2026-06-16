Beim Herzlauf stellten die Schülerinnen und Schüler der Musikmittelschule Großklein ihre Ausdauer und Motivation unter Beweis. Ganz nach dem Motto „Wir laufen für jene, die nicht laufen können!“ legten sie insgesamt beeindruckende 577 Kilometer zurück und das für den guten Zweck. Zahlreiche Sponsoren unterstützten die Mädchen und Burschen. So konnten stolze 7084,21 Euro für den Verein „Steirer mit Herz“ erlaufen werden. Die Spende wurde an Obmann Marcel Resch freudig übergeben. „Veranstaltungen wie diese machen deutlich, wie viel Herz, Verantwortung und Gemeinschaftssinn bereits in jungen Menschen steckt“, heißt es seitens des Vereins.

Die Schüler erliefen stolze 7084,21 Euro © Baumann