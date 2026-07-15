In Eisenstadt ging der Bundesbewerb von Prima la musica über die Bühne. Mehr als 1000 Musikschüler stellten ihr musikalisches Können unter Beweis. Fünf Nachwuchsmusiker der Erzherzog Johann Musikschule Wies nahmen ebenfalls an dem Jugendmusikwettbewerb teil. Mit ihrem Violoncello holte sich Anna Leitinger aus Wies den ersten Preis. Auf der Harfe erspielte sich Lorenz Haselmair-Gosch den zweiten Preis. Silber konnte auch das Ensemble „Wir drei“ mit Elias Zenz aus Arnfels, Philipp Koppin aus St. Johann im Saggautal und Jakob Skazedonig aus Arnfels mit nach Hause nehmen. Vorbereitet und begleitet wurden die jungen Musiker von den Lehrern Elke Berger-Paternusch, Gunde Hintergräber und Tamas Cserhalmi.