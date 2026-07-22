Laut Schilderungen soll das Fahrzeug mit rund 50 km/h vor dem Weinland-Einkaufszentrum in der Leibnitzer Wasserwerkstraße gefahren sein. Darauf ein 19-jähriger Grazer, der aber die Balance verlor und auf die Straße stürzte. Er erlitt lebensbedrohliche Kopfverletzungen und wurde rasch in das LKH Wagna gebracht.

Von dort kam am Mittwoch ein kleiner Lichtblick. Der Teenager wird auf der Intensivstation behandelt, sein Zustand sei stabil, teilte man auf Anfrage der Kleinen Zeitung mit. Die weiteren Umstände sind noch Gegenstand von Ermittlungen.