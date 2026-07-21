Im Herbst 2024 prallte eine Gruppe Jugendlicher in Wien beim „U-Bahn-Surfen“ gegen eine Fußgängerbrücke, zwei der Burschen verstarben an ihren Verletzungen. Jetzt legten sogenannte Train-Surfer vor Kurzem die Koralmstrecke lahm, weil sie auf einen ICE aufgesprungen waren. Zwei Train-Surfer konnten zwar erst geschnappt werden, entkamen dann aber – auch ein dritter soll involviert gewesen sein.

15.000 Volt in der Oberleitung und knapp 200 km/h Geschwindigkeit – vor allem junge Männer begeben sich für den ultimativen Adrenalinkick immer wieder in risikobehaftete oder gar lebensgefährliche Situationen. Auch im Straßenverkehr tendieren männliche Heranwachsende statistisch zu riskanterem Verhalten. Männer verursachen in Österreich zudem doppelt so viele Verkehrsunfälle mit Personenschaden wie Frauen und sechsmal so häufig Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss.

Traditionelles Männlichkeitsbild dominiert immer noch

Laut Andreas Walther, Professor für Psychotherapieforschung an der Uni Graz, liege dem Verhalten das gesellschaftliche Verständnis von Männlichkeit zugrunde, dem sogenannten Gender Role Strain Paradigm (GRSP). „Dieses geht davon aus, dass Männlichkeit nicht einfach biologisch gegeben ist, sondern immer wieder sozial hergestellt und bestätigt werden muss“, erklärt der Experte.

Härte, Dominanz, Risikobereitschaft, emotionale Unverletzlichkeit – traditionelle Maskulinitätsideologien wie diese dominieren laut Walther immer noch die kulturell vermittelten und konstruierten Normen und Erwartungen. „Dadurch kann vor allem in Gruppen Gleichaltriger ein hoher sozialer Druck entstehen.“ International zeigen sich ähnliche Muster, so Walther: „Männlichkeit wird in vielen Kulturen als etwas verstanden, das nicht selbstverständlich vorhanden ist, sondern immer wieder bewiesen werden muss.“

Psychotherapieforscher Andreas Walther © Uni Graz

Train-Surfer: Gefahr tritt im Kopf in den Hintergrund

Mussten in der Historie der Gesellschaft oft gefährliche Prüfungen bestanden und Schmerzen ertragen werden, um die eigene Reife zu beweisen, wiederholt sich die Geschichte heutzutage in Form moderner Mutproben und Challenges. Zwar finden diese in einem völlig anderen gesellschaftlichen Kontext statt, erfüllen laut Walther aber eine ähnliche psychologische Funktion: „Sie dienen dazu, den eigenen Mut öffentlich zu demonstrieren und Anerkennung innerhalb der Freundesgruppe zu erhalten.“ Hinzu komme häufig das Phänomen des „Sensation Seeking“, also der besonders intensiven Suche nach neuen und risikoreichen Erfahrungen. Ein solches Persönlichkeitsmerkmal erhöhe die Wahrscheinlichkeit für gefährliche Verhaltensweisen.

Dass sich die jungen Männer wie im Fall der Train-Surfer in Lebensgefahr bringen, sei ihnen durchaus bewusst, so der Experte. „Die unmittelbare Aussicht auf Anerkennung oder den besonderen „Kick“ kann das abstrakte Wissen über die Gefahr aber überlagern.“ Hinzu komme die Überzeugung, dass zwar grundsätzlich etwas passieren könne, „aber eben nie einem selbst“, so Walther. Gleichzeitig ignorieren oder verdrängen junge Männer in weiterer Folge Warnsignale aufgrund des überbordenden Wunsches, Furchtlosigkeit zu zeigen. „Das bedeutet nicht, dass die Gefahr unbekannt ist, sondern dass sie in diesem Moment psychologisch in den Hintergrund tritt.“

Prävention durch alternatives Angebot

Die gesellschaftliche Sozialisierung ist deshalb auch ein Mitgrund, warum junge Frauen seltener in risikobehafteten, lebensgefährlichen Situationen angetroffen werden. „Mädchen werden im Durchschnitt stärker für Verantwortungsbewusstsein, Fürsorglichkeit und Selbstschutz sozialisiert. Die Forschung zeigt, dass die Art und Weise, wie Risiken bewertet und sozial belohnt werden, wesentlich durch soziale Lernprozesse geprägt ist.“

Der Experte kann jedoch beruhigen: „Die meisten Männer lehnen derartige Aktionen ab und bringen ihren Mut oder ihre Leistungsfähigkeit auf konstruktive Weise zum Ausdruck, unter anderem im Sport oder im Ehrenamt.“ Walther hält es für wichtig, jungen Männern zur Prävention alternative Möglichkeiten anzubieten, Zugehörigkeit und Selbstwirksamkeit zu erleben, „da muss niemand seine Gesundheit oder das Leben aufs Spiel setzen“.