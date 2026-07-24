„Anfangs muss man sich schon beweisen. Kunden sind manchmal immer noch überrascht, wenn sie mich fragen, wo der Chef ist und ich dann sage: ‚Hier bin ich.‘ Das bessert sich aber“, berichtet Marlies Haas aus ihrem Alltag. Gemeinsam mit ihrem (Geschäfts-)Partner Wolfgang Zacharias betreibt sie seit 2019 die Saazer Teiche in Paldau. Haas ist Quereinsteigerin und vielleicht gerade deshalb heute Vorbild für viele junge Bäuerinnen.

Arbeit von Bäuerinnen als selbstverständlich angenommen

Anlässlich der Woche der Land- und Forstwirtschaft holt die Landwirtschaftskammer Südoststeiermark mit Haas stellvertretend Bäuerinnen und ihre Arbeit vor den Vorhang. Für das heurige Motto der Aktionswoche hat man den Umstand genutzt, dass die UNO 2026 zum internationalen Jahr der Bäuerin erklärt hat. „Zwar braucht es beide Geschlechter, damit die Landwirtschaft funktioniert, aber die Arbeit und Innovation der Frauen passiert viel zu oft im Hintergrund oder wird als selbstverständlich angenommen“, sagen die Kammer-Funktionäre beim Pressegespräch bei den Saazer Teichen.

Anlässlich der Woche der Land- und Forstwirtschaft holt die Landwirtschaftskammer Südoststeiermark die Bäuerinnen vor den Vorhang © KLZ / Jonas Rettenegger

Bei den Betriebsleiterinnen liegt die Steiermark mit 38 Prozent im österreichischen Spitzenfeld, berichten Kammerobmann Franz Uller und Kammersekretär Johann Kaufmann. Unter anderem, weil darunter geschätzte 40 Prozent Quereinsteigerinnen sind, haben sie es in den Betrieben nicht immer leicht, betont Fachberaterin Magdalena Siegl: „Sie stoßen auf rechtliche Hürden oder es gibt Generationenprobleme.“

Umdenken auf Höfen notwendig

Da müsse sich auch der Zugang der Männer auf einigen Höfen noch verändern: „Wenn meine Partnerin gute Ideen hat, sollte man sie unterstützen“, betonen Siegl und Bezirksbäuerin Maria Matzhold. Intensiven Austausch forciert Matzhold deshalb auch mit den Nachbarinnen in Slowenien und Ungarn. Daraus soll im Laufe des Jahres ein nachhaltiges und bleibendes Projekt werden. Genaueres will Matzhold aber noch nicht verraten.