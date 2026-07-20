Am Sonntag beginnt die 81. Ausgabe des Villacher Kirchtags. In der Brauchtumswoche werden wieder bis zu 500.000 Menschen in der Draustadt erwartet. Für das leibliche Wohl der Besucherinnen und Besucher wird bei rund 100 Gastroständen gesorgt. Dafür gehen Hunderte Bewerbungen aus ganz Österreich Jahr für Jahr beim Villacher Kirchtagsverein ein.

Rund 30 dieser Stände werden von der Villacher Niederlassung des Gastronomie-Großhändlers Transgourmet versorgt. Für den Betrieb ist der Villacher Kirchtag die intensivste Woche des ganzen Jahres.

200 Tonnen Waren werden bewegt

Schon Wochen vor dem Auftakt beginnen die Vorbereitungen. Transgourmet stellt jedes Jahr ein eigenes Kirchtags-Team zusammen. Zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich ausschließlich um die Abwicklung der Veranstaltung. Sie sorgen dafür, dass innerhalb einer Woche 200 Tonnen Waren und 130.000 Liter Getränke auf das Festgelände geliefert werden. Drei LKWs sind täglich unterwegs, um die Stände zu versorgen. Spontane Nachbestellungen können bis 5 Uhr früh für denselben Tag berücksichtigt werden. „Gerade bei Großveranstaltungen entscheiden Wetter, Besucherandrang oder spontane Nachfragespitzen oft innerhalb weniger Stunden über den Warenbedarf“, erklärt Standortleiter Stefan Allesch.

Das Transgourmet-Team hinter der Logistik für den Villacher Kirchtag © KK/Transgourmet, Krainz

Besonders gefragt sind Getränke, Fleisch- und Wurstwaren, Frischeprodukte, Kühlartikel und Einweggeschirr. Die Lagerbestände im Markt werden für die Kirchtagswoche deutlich erhöht, damit auch kurzfristig größere Warenmengen bereitgestellt werden können.

Verpflichtung zum Villacher Bier

Alle Wirtinnen und Wirte verpflichten sich dazu, am Festgelände ausschließlich Bier der Marke „Villacher“ auszuschenken. Stolze 810 Hektoliter des speziellen Villacher Kirchtagsbiers wurden heuer in der Stadtbrauerei gebraut. Die ersten Testerinnen und Tester zeigten sich begeistert.