Der Villacher Kirchtag soll heuer besonders sicher werden. Neben zahlreichen Maßnahmen von Veranstalterseite und der Polizei setzt auch das Rote Kreuz heuer erstmals ein neues digitales Hilfsmittel ein: Eine Anwendung, die es Einsatzkräften ermöglicht, im Notfall auf die Handykamera von Anruferinnen und Anrufern zuzugreifen. Bei der Brauchtumswoche kommt das System kärntenweit erstmals zum Einsatz.

Die Software trägt den Namen „EmergencyEye“. Sie ist webbasiert, sodass keine App oder andere Anwendung auf dem Smartphone installiert werden muss. Der Ablauf ist unkompliziert: Geht ein Notruf ein, kann die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter in der Leitstelle die Telefonnummer in das System eingeben. Die betroffene Person erhält daraufhin per SMS einen Link. Nach der Bestätigung wird die Kamera des Smartphones freigegeben und die Einsatzkräfte können sich in Echtzeit ein Bild von der Situation vor Ort machen. Währenddessen bleibt die Telefonverbindung bestehen. Die Leitstelle kann die Anruferin oder den Anrufer weiterhin durch Erste-Hilfe-Maßnahmen führen und sogar Bereiche auf dem Bildschirm markieren, um gezielt Anweisungen zu geben.

Erleichterung der Lagebeurteilung

„Wir können damit einerseits Anleitungen für Erste Hilfe geben, andererseits hilft es uns auch, die Lage besser einzuschätzen“, erklärt Robert Esterl, Bezirksrettungskommandant der Rotkreuz-Bezirksstelle Villach. Auch in der Kommunikation zwischen den Einsatzkräften soll das Tool beim Villacher Kirchtag wertvolle Unterstützung leisten. Die Software aus Deutschland wird in unterschiedlichen Branchen eingesetzt und erfüllt alle datenschutzrechtlichen Anforderungen. Die Videoübertragung erfolgt ausschließlich live. Bild- und Videomaterial werden nicht gespeichert.

In den vergangenen Jahren verzeichnete das Rote Kreuz während der Kirchtagswoche rund 100 Einsätze – mit rückläufiger Tendenz. „Der Kirchtag ist in den letzten Jahren immer sicherer geworden“, sagt Esterl, der selbst seit vielen Jahren beim Kirchtag im Einsatz ist. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Roten Kreuz sind Teil des neuen Einsatzstabes, der durchgehend besetzt ist. Die Einsatzstelle des Roten Kreuzes befindet sich in der Brauchtumswoche heuer erstmals im Turnsaal des Peraugymnasiums. Dort ist Barrierefreiheit gegeben, was in der bisherigen Einsatzstelle in der ehemaligen Khenvenhüllerschule nicht der Fall war.

Auch AT-Alert wieder im Einsatz

Das österreichweite Sicherheitssystem AT-Alert, das im vergangenen Jahr zum ersten Mal beim Kirchtag eingesetzt wurde, wird auch heuer wieder zur Verfügung stehen. Im Falle einer akuten Gefahr, etwa bei Unwetterwarnungen, wird AT-Alert eine Gefahrenwarnung direkt auf die Mobiltelefone der Menschen in der Villacher Innenstadt aussenden. Aktiviert wird der AT-Alert über die Landesalarm- und Warnzentrale. Das bedeutet, dass Mobiltelefone in einem potenziellen Gefahrengebiet erreicht werden können, ohne dass die Nutzerinnen und Nutzer sich vorher registrieren oder persönliche Daten angeben müssen