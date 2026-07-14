Werden Pferde weiterhin Teil des traditionellen Umzugs am Villacher Kirchtag sein? Diese Frage beschäftigt die Villacherinnen und Villacher seit einigen Tagen. Für die Durchführung der 81. Ausgabe des Villacher Kirchtags wurde ein umfangreiches Sicherheitskonzept ausgearbeitet – wir berichteten. Ein Detail davon betrifft die Pferde der Bauerngman. Diese sollen heuer nur mit einem Gutachten an der Veranstaltung am Samstag, die den Höhepunkt der Brauchtumswoche markiert, teilnehmen dürfen. Bei der am Montag abgehaltenen Sitzung des Kirchtagsvereins wurde nun entschieden, wie es in diesem emotional diskutiertem Thema weitergehen soll.

9000 Euro für Gutachten: Stadt übernimmt die Kosten

Die Bauerngman stellte bei der Sitzung noch einmal klar, dass die Pferde zum Brauchtum gehören und dass alles daran gesetzt werden soll, dass die zwölf Pferde auch in diesem Jahr wieder teilnehmen können. Konkret geht es um vier Pferde, die im Zweiergespann Kutschen ziehen und acht weitere Pferde. Die Kosten für das erforderliche Gutachten liegen bei rund 9000 Euro.

Bei der Sitzung wurde entschieden, dass der Auftrag an den beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen erteilt wird und die Kosten von der Stadt als Veranstalterin im Rahmen des Sicherheitskonzepts übernommen werden. Budgetiert und im Stadtsenat einstimmig beschlossen wurde dafür ein Budgetrahmen von 220.000 Euro. Wie das Gutachten ausfällt und ob die Pferde Teil des Umzugs sein werden, ist damit freilich noch nicht entschieden.

Kritik vom Landes-Pferdezuchtverband

Indes meldete sich auch der Landes-Pferdezuchtverband zu Wort. Bei der tierzuchtrechtlichen Behörde spart man nicht an Kritik an der Forderung nach Gutachten für die Pferde am Umzug: „Solche Regelungen sind Spiegelbilder jener Verantwortlichen, die mit aller Gewalt ehrliche und gelebte Tradition mittels Verbürokratisierung und Verordnungswahn zum Aufgeben bringen wollen“, heißt es in einem von Obmann Marjan Cik und Geschäftsführerin Stefanie Wuzella unterzeichneten Schreiben. Sie betonen, dass Pferderassen wie jene, die beim Kirchtag eingesetzt werden, besonders nervenstark seien: „Die Zucht nervenstarkter Pferde ist als oberstes Ziel im Zuchtprogramm der Rassen verankert und wird bei unzähligen Leistungs-, Reitpferde- und Gelassenheits- sowie weiteren Interieurprüfungen ständig begleitet, analysiert und dokumentiert.“