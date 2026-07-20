Für Viktoria Pecnik ist mit dem „Knusperladen“ in der Bachstraße in Faak ein Traum in Erfüllung gegangen. Seit kurzem verkauft die 41-Jährige dort Gebäck, Kaffee zum Mitnehmen und bald auch regionale Produkte.

Pecnik lebt in St. Jakob im Rosental und führt den Laden nebenberuflich. Daneben bietet sie Schreib- und Büroservice als virtuelle Assistentin an. Pecnik bietet Schreibdienste, Abschriften sowie Büroservice von der Buchhaltungsvorbereitung über Rechnungslegung und Mahnwesen an. „Es war aber immer mein Traum, eigene Läden zu haben“, sagt sie. Als ein Bekannter den Standort im ehemaligen Spar-Geschäft aufgeben wollte, übernahm Pecnik ohne lange nachzudenken.

Zu Gebäck und Coffee-to-go kommen bald regionale Salze und Sirupe

Die Backwaren bezieht sie von der Bäckerei Schuster aus St. Jakob im Rosental. Im Sortiment sind unter anderem Semmeln, Plundergebäck, Topfengolatschen und Nussschnecken. Dazu sollen selbst gemachte Salze, Sirupe, Souvenirs und weitere Erzeugnisse aus der Region kommen. Ansprechen will Pecnik Anrainerinnen und Anrainer ebenso wie Touristen am Faaker See.

Ein zweiter Verkaufspunkt ist auf ihrem Grundstück in Mühlbach direkt am Radweg geplant. Dort soll es schon bald Getränke und Produkte umliegender Landwirtinnen und Landwirte, wie Speck und selbst gemachtes Eis, geben. „Radfahrer sollen sich unkompliziert etwas mitnehmen können“, sagt Pecnik. Vorerst führt sie beide Standorte allein. Geöffnet ist in Faak täglich von 6 bis 10 Uhr, samstags und sonntags bis 11 Uhr.

Nur einen Katzensprung entfernt kam es vor kurzem ebenfalls zu einer Neueröffnung. Unter dem Namen „Bachi’s“ haben die beiden gebürtigen Deutschen David Bachmann und Marina Moosburger das ehemalige „Drob In“ in Drobollach übernommen. Angeboten werden Kuchen, Torten und selbstgemachtes Eis von Bernold, der selbst aus persönlichen Gründen sein Café heuer nicht öffnet.