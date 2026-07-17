Zwei Deutsche wagen am Faaker See einen Neuanfang. Marina Moosburger und David Bachmann haben in Drobollach mit dem „Bachi’s“ ihr erstes eigenes Lokal eröffnet und wollen im ehemaligen „Drob In“ für kulinarisch frischen Wind sorgen. Bachmann kam Anfang Juni an den Faaker See auf Saison, sein Personalzimmer bezog er im Haus von Gastro-Urgestein Werner Bernold, der ihm unverbindlich die Schlüssel zum Lokal in die Hand drückte mit den Worten: „Schau es dir einfach mal an.“ „Zwei Wochen später hat er genau dasselbe bei meiner Freundin gemacht“, lacht Bachmann. Die Entscheidung, erstmals ein eigenes Lokal zu betreiben, war rasch gefällt.

Die beiden bringen eine umfangreiche Gastroerfahrung mit. Bachmann stammt aus der Nähe von Frankfurt, ist Hotelfachmann und arbeitete schon länger in der Gastronomie. Moosburger kommt aus Niederbayern und wechselte von der Bankbranche in die Gastronomie. Kennengelernt haben sie sich in Ischgl und gehen seitdem gemeinsam auf Saison.

Die Gäste dürfen sich über Eis, Waffeln und Torten sowie kleine Snacks freuen © KK/Privat

Torten, Waffeln und Weißwurst

Kuchen, Torten und selbstgemachtes Eis bezieht er von Werner Bernold nebenan, der selbst aus persönlichen Gründen sein Café heuer nicht öffnet. Kleine Snacks wie Toast und Weißwurst sowie kühle Getränke runden das Angebot ab. Bis Oktober wird das Lokal Dienstag bis Sonntag von 10 bis 23 Uhr geöffnet sein. „Freitag und Samstag kann es, wenn das Angebot gut angenommen wird länger werden“, erklärt der Gastronom. Danach geht es noch einmal auf Wintersaison nach Aufach im Bezirk Kufstein. „Wir werden mit den Einheimischen sprechen und schauen ob wir ab nächstem Jahr dann aus dem Lokal einen Ganzjahresbetrieb machen“, schmiedet der Deutsche bereits Pläne.

Das Lokal hat eine lange Geschichte. Bis 2024 wurde es sechs Jahre von Familie Melcher betrieben, 2025 übernahmen Michael Eskorsio und Caroline Leitner das Lokal und führten es aber nur ein Jahr als „Faaka Morgana“.