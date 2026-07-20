Die Revitalisierung des 120 Jahre alten „Kraftwerks Hammer“ im Ortsgebiet von Frantschach-St. Gertraud schreitet voran. Die Kelag investiert rund 12,5 Millionen Euro in den Bau.

Seit knapp einem Jahr laufen die Bauarbeiten. Die Bauarbeiten für das Krafthaus mit dem Maschinensatz seien im Zeitplan. „Es wurden bereits die ersten maschinellen Teile eingebaut“, sagt Kelag-Projektleiter Thomas Meixner. „Das Krafthaus werden wir bautechnisch noch heuer fertigstellen.“ Die Herstellung der ökologischen Begleitmaßnahmen in der Lavant – mit der sogenannten Pendelrampe als Kernstück – können aus Platzgründen erst im kommenden Jahr umgesetzt werden.

Mitverlegen von Kabeln für die Stromversorgung und die Straßenbeleuchtung sowie von Leerrohren für Glasfaserleitungen © Kelag

Verlegen der Druckrohrleitung in der Packer Bundesstraße © Kelag

Zeitverlust von bis zu 20 Minuten

Weiteres Kernstück der Bauarbeiten ist die Verlegung der rund zwei Kilometer langen Druckrohrleitung zwischen dem neuen Krafthaus Hammer und dem bestehenden Krafthaus Twimberg. Sie verläuft über weite Strecken in der Packer Bundesstraße, teilweise auch unmittelbar daneben. „Während dieser Bauarbeiten sind Verkehrseinschränkungen leider unvermeidbar“, so Meixner und führt weiter aus: „Damit wir möglichst rasch vorankommen, haben wir zwei Wanderbaustellen eingerichtet, die jeweils mit Ampeln geregelt sind. Der Zeitverlust auf der Fahrt zwischen Frantschach und Twimberg kann bis zu 20 Minuten betragen, wir bitten die Autolenker höflich um ihr Verständnis. Weil wir zwei Baustellen eingerichtet haben, werden wir diese Arbeiten bis voraussichtlich Jahresende abschließen können.“

© Sandra Zarfl

Bezüglich des Straßenbauprovisoriums sei man in ständigem Austausch mit dem Straßenbauamt der Bezirkshauptmannschaft (BH) Wolfsberg. „Wir bemühen uns, die Fahrbahn trotz des hohen Aufkommens an Schwerlastverkehr in einem guten Zustand zu halten“, sagt Meixner.

So soll das neue Kraftwerk Hammer fertig aussehen © Kelag

Auch Sprengungen sind notwendig

Auf einzelnen, kurzen Abschnitten der Druckrohrleitungstrasse macht der felsige Untergrund Lockerungssprengungen notwendig. „Wir haben Probesprengungen durchgeführt und der BH Wolfsberg ein Konzept für die weitere Vorgangsweise zur Genehmigung übermittelt. Das Konzept ist so ausgelegt, dass diese Arbeiten auch neben denkmalgeschützten Gebäuden wie dem Wiener Stephansdom durchgeführt werden könnten“, sagt Meixner. Im Nahbereich der Trasse für die Druckrohrleitung gibt es einen Trinkwasserbrunnen. „Für diesen Brunnen führen wir bereits seit Oktober 2025 regelmäßige Beweissicherungen durch, die wir weiter fortsetzen“, betont Meixner.

Den baustellenbedingten Behinderungen stehe ein Mehrfachnutzen für die Bürger der Marktgemeinde Frantschach-St. Gertraud gegenüber, betone der Projektleiter. „Damit meinen wir nicht nur die zusätzliche Stromerzeugung aus erneuerbarer Energie, sondern eine Reihe von weiteren Maßnahmen. Wir verlegen neben der Druckrohrleitung einen neuen Abwasserkanal, ein Stromkabel für die Straßenbeleuchtung der Gemeinde und eine Glasfaser-Leerverrohrung mit“, erläutert Meixner und weiter: „In jenen Abschnitten, auf denen die Druckrohrleitung außerhalb der Packer Bundesstraße verläuft, leisten wir Vorbereitungen für den geplanten Radweg. Beim sogenannten Entenschnabel richten wir einen Rast- und Aussichtsplatz ein. Und nach Abschluss der Bauarbeiten wird die Packer Bundesstraße auf einer Länge von zwei Kilometern neu asphaltiert werden.“