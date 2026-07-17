„Leider müssen wir unser geplantes WM-Public-Viewing am Sonntag, dem 19. Mai absagen“, informiert die Stadtgemeinde Wolfsberg und weiter: „Aufgrund der angekündigten teils schweren Gewitter sowie der starken Windböen haben wir uns nach Rücksprache mit den beteiligten Wirten und der gesamten dahinterstehenden Logistik, die eine gewisse Vorlaufzeit benötigt, zu diesem Schritt entschlossen.“

Diese Entscheidung fiel dennoch schwer. Denn bereits zwei Public-Viewing-Abende am Hohen Platz und am Weiher gingen über die Bühne. „Die tolle Stimmung, die Begeisterung für den Fußball und das gemeinsame Mitfiebern werden uns noch lange in Erinnerung bleiben.“

Wir bedanken uns herzlich bei allen Gästen, den Wirten, Partnern und Helfern für ihre Unterstützung und ihr Engagement“, so die Stadtgemeinde.

Mit großer Freude werde bereits jetzt auf die nächste Europameisterschaft in zwei Jahren geblickt.