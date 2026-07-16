Mitten in der Hochsaison wird an der organisatorischen Neuausrichtung des Kärntner Tourismus gefeilt: Die Begutachtung der ersten Tourismusgesetz-Verordnungen läuft. Sommerpause soll keine eingelegt werden, bestätigt Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP): „Mein Ziel ist es, alle Verordnungen noch im Juli in der Regierung zu beschließen. Wir haben in den letzten Monaten im Hintergrund intensiv daran gearbeitet, alle Weichen zu stellen, damit die Reform im Herbst in die Umsetzung gehen kann.“

Doch wie sieht die schlankere Struktur aus, durch die die örtlichen Tourismusorganisationen wegfallen und (inklusive Kärnten Werbung) in 10 von jetzt noch 125 Einheiten aufgehen? „Die neuen Tourismusverbände entsprechen fast zur Gänze den bisherigen Tourismusregionen“, heißt es aus dem Tourismusreferat von Schuschnig.

Aufgrund von zwei Gemeinderatsbeschlüssen dürfte die Gemeinde Zell künftig von Wörthersee-Rosental in den Tourismusverband (TVB) „Klopeiner See – Südkärnten – Lavanttal“ wechseln. Die Stadtgemeinde Feldkirchen möchte hin zum TVB „Villach – Faaker See – Ossiacher See“. Beide haben beantragt, neu zugeordnet zu werden. Die Verordnung dazu wurde aber noch nicht beschlossen.

Zwei Gemeinden wechseln die Seiten

Im Zuge der Umstrukturierung werden alle Gemeinden sogenannten „Erlebnisräume“ zugeordnet. Am Beispiel Feldkirchen wäre das der Erlebnisraum Gerlitzen Alpe – Ossiacher See. Dazu seien Stellungnahmen eingelegt, deren Berücksichtigung derzeit geprüft werde, lautet die Auskunft zum aktuellen Stand. Wird es also erst recht wieder unübersichtlich? „Die Erlebnisräume sind kein Marketing-, sondern ein Management-Instrument. Sie wirken nicht hin zum Gast, sondern sind rein organisatorische Einheiten innerhalb der Verbände, um die Gebiete besser managen zu können“, ergänzt Schuschnig. Die ersten Ansprechpartner sollen künftig „Erlebnisraum-Manager“ sein.

In der touristischen Bewerbung würden die neun TVBs im Vordergrund stehen: als „Großglockner – Mölltal – Oberdrautal“, „Hochosterwitz – Mittelkärnten“, „Katschberg – Lieser- und Maltatal“, „Klopeiner See – Südkärnten – Lavanttal“, „Millstätter See – Bad Kleinkirchheim – Nockberge“, „Nassfeld/Pressegger See – Lesachtal – Weissensee“, „Klagenfurt am Wörthersee“, „Villach – Faaker See – Ossiacher See“ und „Wörthersee – Rosental“. Sprich: Die Wörthersee-Gemeinden und die Landeshauptstadt setzen auch künftig auf getrennte Auftritte.

Klaus Ehrenbrandtner ist mit der Kärnten Werbung künftig auch für Incoming bzw. Verkaufsförderung zuständig © Weichselbraun Helmuth

„Klare Zielvorgaben für Kärnten Werbung“

Das neue Gesetz fußt auf sechs weiteren Verordnungen, die auch die Übertragung der landestouristischen Aufgaben und die Zuteilung jener finanziellen Mittel an die Kärnten Werbung umfassen, was bisher nur vertraglich geregelt war. Gleichzeitig werden erstmals auch klare und messbare Zielvorgaben verordnet, heißt es aus der zuständigen Abteilung 7, deren Team die Neuerungen in jeder Region vorstellen werde. Dabei soll es auch um neue Instrumente wie das Tourismusforum oder den Infrastrukturfonds gehen.

Insgesamt stünden Effizienz, Effektivität und Vergleichbarkeit aller Organisationen im Fokus, was die Basis für ein modernes Benchmark-System sei, um die gesetzliche Aufgabenerfüllung und den Einsatz von Ressourcen vergleichen zu können.

Personell könnte sich auch noch einiges ändern: Je Verband soll voraussichtlich ab Ende September eine eigene Vorstandswahl stattfinden, um 2027 die Arbeit aufzunehmen. Jeder Tourismusverband hat zudem einen Geschäftsführer zu bestellen.

Der nächste Schritt wäre die Erarbeitung regionaler Tourismuskonzepte mit mehrjähriger Infrastrukturplanung: Sie sollen für fünf Jahre eine Perspektive über Investitionen in touristische Infrastruktur im jeweiligen TVB geben und bilden die Grundlage für Mittel aus dem neuen Infrastrukturfonds.

Die künftig höhere Aufenthaltsabgabe erfordert auch eigene Verträge mit allen Verkehrsbetrieben. Die Verhandlungen dazu sowie zur technischen Lösung für die dann nur mehr digitale Gästemeldung sind bereits erfolgt. Ab November startet die Einhebung der Abgabe sowie die Freifahrt der Gäste mit allen Bus- und Bahnangeboten der Kärntner Linien.