Am morgigen Mittwoch werde die Gewerkschaft vida ein „schwarzes Schaf aus dem Tiroler Bezirk Landeck“ in die Medien zerren, kurz bevor eine neue Kollektivvertragsrunde beginnt, heißt es beim „Branchentreff“ der Österreichischen Hotelvereinigung (ÖHV) im Pörtschacher Seehotel Dr. Jilly. Das stößt in der hitzigen KV-Debatte nicht nur bei den Chefverhandlern der Wirtschaftskammer aus Hotellerie und Gastronomie sauer auf.

Kärntens Hoteliersprecher Sigi Moerisch stellte beim ÖHV-Treffen am Dienstag in den Raum: „Sonst gibt es eben keinen Abschluss.“ Aktuell wissen die Beschäftigten nicht, was sie im Mai genau verdienen werden. Die nächste Verhandlungsrunde beginnt diesen Donnerstag.

Arbeitgeberseitig wurden jüngst 3 Prozent vorgeschlagen, die Gewerkschaft will über der Inflationsrate abschließen. ÖHV-Präsident Walter Veit kritisiert die vida rund um Roman Hebenstreit: „Sie betreiben Branchen-Bashing und wollen uns in ein ausbeuterisches Licht stellen.“

Positiver Ausblick auf die Saison

Positiv sei der Ausblick auf das touristische Sommerhalbjahr: „Wir rechnen, dass sich das Minus heuer noch ins Plus drehen wird“, so Veit, der noch mehr kurzfristige Buchungen im Sommer erwartet. Durch weniger Flugverkehr würden internationale Gäste-Hotspots wie Wien, Salzburg oder Zell am See die schwächelnden Fernmärkte sicher spüren. Kärnten könne allerdings vom sich ändernden Reiseverhalten profitieren.

Reform in Kärnten

„Die Buchungslage sieht schon vielversprechend aus“, bestätigt Kärnten-Werbung-Chef Klaus Ehrenbrandtner, der durch die Tourismusreform von Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) mehr Budget und mehr Aufgaben wie etwa die Verkaufsförderung bekommt. Durch die erhöhte Abgabe und den Infrastrukturfonds würden Leuchtturmprojekte möglich, die die Sichtbarkeit und Begehrlichkeit von ganz Kärnten steigern sollen.

Am Jilly Beach gab es Fachvorträge zu neuen Vertriebsstrategien durch künstliche Intelligenz und den Faktor Social Media, um Betten zu füllen, von Markus Schauer (msplus) und Alina Heiner (maven vienna).

Unter den Gästen, die auch ÖHV-Landesvorsitzender Hubert Koller und Generalsekretär Markus Gratzer begrüßten, waren unter anderen Helvig Kanduth (Sandwirth), Eva Hoffmann (Hoffmann), Elke Pranter (Plattenwirt), Martin Klein (Hochschober), Christian Stattmann (MBN Tourismus) und Michael Prägant (Prägant). Von Hoteldirektor Andreas Rieser gab es eine Tour durch das Vier-Sterne-Superior-Haus direkt am See.