Die geopolitischen Turbulenzen inklusive Krieg im Nahen Osten bekommt auch der heimische Tourismus zu spüren. „Die Buchungslage derzeit ist generell noch unter dem Vorjahr“, sagte die Tourismus-Bundesspartenobfrau in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), Susanne Kraus-Winkler, am Mittwoch mit Blick auf den Sommer. Es wird noch kurzfristiger gebucht. Die Tourismusmarketing-Organisation Österreich Werbung (ÖW) erwartet daher letztlich um etwa 2 Millionen Gäste mehr als 2025.

„Österreich behauptet sich stabil unter den europäischen Märkten“, sagte ÖW-Geschäftsführerin Astrid Steharnig-Staudinger in einem gemeinsamen Pressegespräch mit Kraus-Winkler und der aus dem Bundeskanzleramt zugeschalteten Tourismus-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner. Einer Umfrage unter 10.000 Personen in zehn wichtigen Herkunftsländern (inklusive Österreich) zufolge haben 13 Millionen einen Sommerurlaub in Österreich heuer „fest geplant und größtenteils bereits gebucht“, berichtete Steharnig Staudinger.

Um 2 Millionen Gäste mehr erwartet

Weitere 11 Millionen Menschen sind laut ÖW noch als Potenzial erreichbar. „Bis zu 24 Millionen sind also drin, in diesen Märkten“, betonte die ÖW-Chefin. „Das entspricht einem Plus von 2 Millionen Ankünften gegenüber dem Vorjahr“, erklärte Zehetner. „Unser Wettbewerber ist Italien, mit seinen Bergen und Städten“, vermerkte Steharnig-Staudinger.

Für den vergangenen Sommer waren – basierend auf der damaligen „Sommerpotenzialstudie“ – 22,5 Millionen Urlauberinnen und Urlauber in Österreich erwartet worden, 21,9 Millionen kamen dann tatsächlich. „Aus der Vergangenheit wissen wir, dass wir hier sehr trittsicher liegen“, ist Steharnig-Staudinger von der Treffsicherheit der Umfrage überzeugt.

Mehrheit der Betriebe derzeit noch unter Vorjahr

Derzeit verzeichnen laut einer Blitzumfrage der WKÖ unter den heimischen Beherbergungsbetrieben noch 55 Prozent eine niedrigere Buchungslage als im Vorjahr und nur 14 Prozent eine bessere. „Reiseunsicherheit ist im Moment da“, stellte Kraus-Winkler fest. Die Betriebe gehen mit gemischten Gefühlen in die Sommersaison. 38 Prozent der Befragten seien positiv, 37 Prozent weder-noch, also abwartend, und 25 Prozent negativ. Unter dem Strich werde aber „eher mit einer erfolgreichen Sommersaison gerechnet“, so die Bundesspartenobfrau mit Blick auf die Buchungen.

„Das Reiseverhalten und die Flugrouten haben sich verändert – wichtige internationale Drehkreuze am Golf können nun wieder stärker genutzt werden, das ist eine gute Nachricht für den Incoming-Tourismus, aber natürlich auch für unsere Reisebüros und Reiseveranstalter, die Gäste sicher ins Ausland begleiten“, hielt Zehetner fest. Fernmärkte wie die USA und China blieben für Österreich „ganz wichtige Potenziale“. „Trotz der geopolitischen Spannungen ist die Ausgangslage für den Sommer eine sehr gute.“

ESC bringt vorerst keine vollen Hotels

Der demnächst startende Eurovision Song Contest (ESC) in Wien bringt unmittelbar keinen Buchungsschub. „Viele buchen Ferienwohnungen oder gehen in günstigere Unterkünfte - wir haben sicher noch Luft nach oben, aber wir sind nicht enttäuscht, wir sehen nicht nur das Momentum dieser Woche, sondern das Event als Nachfrage-Booster“, sagte Steharnig-Staudinger vorausblickend.

„Es geht nicht um das singuläre Ereignis, sondern dass wir die Strahlkraft für zukünftige Buchungen nutzen“, bekräftigte Zehetner. Die Zielgruppe des ESC, die auf junge Menschen ziele, entspreche nicht der klassischen Mischung der Gäste, ergänzte Susanne Kraus-Winkler. „Das war zu erwarten.“