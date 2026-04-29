Durch die Tourismusreform bekommt die Kärnten Werbung als Marketing- und Informationsdrehscheibe für den Kärntner Tourismus ab 2027 neue Aufgaben. Eine der wesentlichsten ist das Incoming, also die Verkaufsförderung, die bisher Sache der Regionen war. Schon jetzt ist man mitten in der Marktbearbeitung. Im Juni empfängt Kärnten 50 internationale Reiseveranstalter und Fachmedien aus osteuropäischen Märkten. Eine Kooperation mit Ameropa, dem größten Bahnreiseveranstalter Europas (mit Sitz in Deutschland) ist fix. Des Weiteren setzt die Kärnten Werbung auf „Rail & Trail“. Damit sind Wanderrouten gemeint, die direkt von einem Bahnhof wegführen.

Bild-Reisen, Ameropa und ÖBB als Partner

In Anbahnung ist laut Kärnten Werbung-Geschäftsführer Klaus Ehrenbrandtner eine Zusammenarbeit mit ÖBB Railtours – hier geht es um die Kombination von Bahnticket und Ausflugsziel, wie es beispielsweise die Kärnten Therme sein könnte. Und auch mit Bild-Reisen, dem großen Online-Reisebüro des deutschen Axel Springer-Verlags. Allianzen mit Veranstaltern, Reisebüros, Buchungsplattformen und Fluglinien sind laut Ehrenbrandtner für Kärnten entscheidend - und umso mehr, je weiter der Urlaubsgast nach Kärnten anreist.

Klaus Ehrenbrandtner: „Auslastung und Wettbewerbsfähigkeit steigern“ © Johannes Puch/KW

Webseite wird neu konstruiert

Ein Großprojekt ist der Umbau der Homepage www.kaernten.at zu DER zentralen Website, zu DER zentralen Info-Plattform für Kärnten-Urlauber. Es geht um bessere Nutzerführung, bessere Auffindbarkeit, bessere Reichweite und die Vorbereitung auf zukünftige digitale Entwicklungen wie zum Beispiel die KI-basierte Suche. Bisher „landen“ vier Millionen Besucher im Jahr auf der Seite. „Bis 2030 ist der Zielwert zehn Millionen“, sagt Ehrenbrandtner. Wie viel die Konstruktion und Suchmaschinen-Optimierung der relevanten Seite kostet, verrät er nicht, obwohl die Kärnten Werbung in öffentlichem Besitz steht: Sie gehört zu 60 Prozent dem Land (bzw. der Babeg), zu 30 Prozent der Wirtschaftskammer und zu zehn Prozent der Arbeiterkammer.

Gästezufriedenheit muss nach oben

Strategin für den Tourismusstandort bleibt die Kärnten Werbung weiterhin. Dazu zählt nicht nur die Weiterentwicklung der Marke Kärnten, sondern auch die Entwicklung innovativer Leitprodukte, Marktforschung und die Koordination regionaler Tourismuskonzepte. Ziel ist nicht nur der Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit, denn Kärnten steht im Wettbewerb mit Urlaubsländern auf der ganzen Welt und verliert aktuell Marktanteile. Sondern konkret die Steigerung der Gästezufriedenheit über den Bundesdurchschnitt. Derzeit liegt sie darunter.