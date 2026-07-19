Drei Tage nach einem Schiffsunglück im Meer vor Indonesien sind fünf weitere Überlebende von Fischern gerettet worden. Unter den Schiffbrüchigen befindet sich auch ein siebenjähriges Mädchen. Sie haben sich auf einem selbst gebauten Floß aus Kanistern und Korkstücken über Wasser gehalten, erklärte der örtliche Rettungsleiter gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Später habe ein Suchteam zwei weitere Menschen gerettet, einen Mann und dessen Mutter.

Das Passagierschiff war am Mittwoch nach einem Motorschaden nahe der kleinen Insel Selayar südlich von Sulawesi gesunken. Mindestens ein Mensch kam ums Leben, zahlreiche Personen galten als vermisst. „Nach dem Untergang rettete sich jeder mit der Ausrüstung oder den notdürftigen Schwimmhilfen, die er finden konnte“, heißt es vom Rettungsleiter dazu. Diese fünf Menschen hätten Kanister und Korkstücke mit Seilen zusammengebunden und seien auf die so entstandene Plattform geklettert.

Suche nach übrigen Vermissten geht weiter

Die Gruppe war zuerst mit weiteren Schiffbrüchigen zusammen, wurde dann aber durch heftigen Wind von diesen getrennt. Fischer entdeckten die fünf Überlebenden am Wochenende und verständigten die Rettungskräfte.

Nach drei Tagen mit kaum Nahrung und Wasser seien die Geretteten erschöpft und geschwächt gewesen. Sie hätten sich mit einigen Packungen Instant-Nudeln und Keksen versorgt. Die Suche nach den übrigen Vermissten dauert an.