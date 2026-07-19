

Die Besatzung eines Privatflugzeuges ist während eines Trainingsflugs beim Anflug auf den Flughafen Graz über der Stadt von Laserstrahlen geblendet worden. Der Vorfall passierte bereits Donnerstagabend, teilt die Polizei mit. Die Piloten konnten den Flug nach einem Manöver fortsetzen. Die Exekutive ermittelt nun wegen des Verdachts der vorsätzlichen Gefährdung der Sicherheit der Luftfahrt.

Das zweimotorige Privatflugzeug kam von Wiener Neustadt. Gegen 22.10 Uhr befand sich die mit drei Personen besetzte Maschine im Landeanflug auf den Flughafen Graz, als die Besatzung in einer Höhe von rund 500 Metern mehrmals von einem grünen Laserstrahl geblendet wurde.

Suche nach Tätern in der Grazer Innenstadt

Der 47-jährige Fluglehrer und seine beiden Flugschüler reagierten laut Polizei besonnen und konnten den Flug sicher fortsetzen. Dabei führte der 35-jährige Pilot ein sogenanntes „Touch-and-Go-Manöver“ am Flughafen Graz durch und setzte den Trainingsflug anschließend ohne Zwischenfälle in Richtung Süden fort.

Die Maschine hatte von Wiener Neustadt aus Kurs auf Graz genommen © Klz / Stefan Pajman

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Aufgrund der erheblichen Gefährdung durch Laserblendungen verständigte die Flugbesatzung aber per Funk die Austro Control. Diese erstattete Anzeige bei der Polizei. Eine Fahndung nach dem oder den bisher unbekannten Tätern im Bereich der Grazer Innenstadt verlief ohne Erfolg. Die Hinweise deuteten darauf hin, dass die „Blender“ vom Stadtzentrum aus agiert hatten, präzsesierte Polizei gegenüber der Kleinen Zeitung.

Kein Kavaliersdelikt: Haftstrafen drohen

Das gezielte Anstrahlen eines Luftfahrzeuges mit einem Laserpointer kann schwerwiegende Folgen haben. Bereits das Blenden eines Luftfahrzeuges kann eine erhebliche Gefahr für Besatzung und Passagiere darstellen. Das österreichische Strafrecht sieht dafür Freiheitsstrafen von einem bis zu zehn Jahren vor. Führt eine derartige Tat zu weiteren schwerwiegenden Folgen, können sogar noch höhere Strafen drohen.