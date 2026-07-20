Wenn Andy Burnham heute zu seiner staatstragenden, aber vermutlich auch betont bürgernahen Antrittsrede als neuer britischer Labour-Premierminister in der Downing Street in London antritt, wird er der sechste „PM“ in nur zehn Jahren sein. Sein Parteikollege Keir Starmer konnte sich nur geringfügig länger behaupten als sein konservativer Vorgänger Rishi Sunak. Der Tiefpunkt war 2022 erreicht, als sich die Tory Liz Truss ganze 49 Tage im Amt hielt.

Keir Starmer bei seiner Antrittsrede als Premierminister am 5. Juli 2024 in der Downing Street © IMAGO

Eine Aufgabe zum Scheitern?

Nicht zuletzt waren da auch Theresa May (2016–2019) und der Polit-Poltergeist Boris Johnson (2019–2022), der an diversen hausgemachten Skandalen scheiterte. Regierte Margaret Thatcher einst von 1979 bis 1990 ehern für beeindruckende 4226 Tage, ohne dass ihr im Land sehr viele Herzen zuflogen, scheint das britische Volk Klinkenwechsel mittlerweile gewohnt: Ein unmöglicher Job, an dem man zwangsläufig scheitert, oder Symptom der politischen Landschaft im Vereinigten Königreich?

Ein maßgeblicher Faktor war und ist der alles im Land bestimmende Brexit: Was vor zehn Jahren von 51,9 Prozent der Wählerinnen und Wähler bei einem Referendum so gewünscht war, zog eine bis heute andauernde Phase politischer Instabilität nach sich. May etwa war vom Brexit nicht übermäßig angetan, was zumindest damals nicht gut ankam. Johnson ließ das Chaos innerhalb der Partei durch zu viele Haken und Impulsentscheidungen beträchtlich gedeihen. Die eigene Person und Exzentrik in den Mittelpunkt zu rücken, war dem britischen Volk doch zu wenig. Truss scheiterte desaströs mit ihren radikalen und wenig durchdachten Wirtschaftsplänen, mit denen sie Großbritannien in der Ära außerhalb der Europäischen Union prägen wollte. Ihr Nachfolger Rishi Sunak, selbst sehr wohlhabend, war für die Arbeiterschaft und den notorisch vernachlässigten Norden des Landes abseits von London nicht einmal ansatzweise eine echte Option.

Ein großer Faktor ist der Frust, der sich mittlerweile im Land eingenistet hat: Auslöser dafür sind eklatante Mängel des staatlichen Gesundheitssystems NHS (National Health Service), eine marode Infrastruktur und stark gestiegene Lebenshaltungskosten, die viele nicht mehr stemmen können. Es bleibt mit Spannung abzuwarten, was der neue „PM“ Burnham dagegen unternehmen wird. Als Sofortmaßnahme will er die umstrittenen Pläne der Regierung für einen digitalen Personalausweis kippen: Dieses Projekt schlägt mit umgerechnet 2,1 Milliarden Euro zu Buche, Geld, das dem Volk stattdessen im Alltag zugutekommen soll.

Laut „Guardian“ soll der Vorstoß auch dazu dienen, den neuen „PM“ von unpopulären Entscheidungen des Vorgängers zu distanzieren. „Eine der ersten Maßnahmen dieser Regierung wird darin bestehen, ihren Fokus dorthin zu richten, wo die Menschen ihn jetzt brauchen: ihnen Luft zum Atmen zu verschaffen und Veränderungen herbeizuführen, die sie in ihrem Alltag spüren können“, sagte Burnhams Sprecher. Mission Hoffnungmachen.

Dass gleichzeitig die über Jahrzehnte vorhandene Loyalität zu den zwei großen Parteien stark aufweichte, kam den Rechtspopulisten im Land sehr recht: Längst gräbt etwa der einstige „Brexiteer“ Nigel Farage mit seiner Partei Reform UK der Labour Party und den Tories bei Wahlen das Wasser ab. Und dann ist da noch das Spezifikum des Mehrheitswahlrechts, das mit der Zersplitterung der Parteienlandschaft nicht mehr mithalten kann: 1987 etwa kamen die Sozialdemokraten und die Konservativen zusammen auf 73 Prozent der Stimmen – 2024 waren es nur noch 57 Prozent. Der Rückhalt im Volk für die jeweilige Regierung schwindet somit zügig.

Mehrheitswahlreicht mit Tücken

Das Mehrheitswahlrecht sorgte zwar lange Zeit für stabile Regierungen – die Krux daran war stets, dass bei einem Zweiparteiensystem kleine Parteien kaum eine Chance hatten, in die Regierung zu kommen: Gewählt ist nämlich jener Kandidat, der die meisten Stimmen im Wahlkreis hat – die Stimmen der Gegner verfallen. Aus Burnhams Büro heißt es jetzt bewusst: „Diese Regierung ist entschlossen, die Macht wieder in die Gemeinden zu bringen, anstatt sie in Whitehall (die Londoner Regierungsmeile, Anmerkung) zu horten.“

Fairerweise bleibt noch zu erwähnen, dass es auch an Österreichs Staatsspitze während der letzten zehn Jahre durchaus volatil zuging: Seit dem Jahr 2016 gab es sechs Bundeskanzler – und im Angesicht einer innenpolitischen Krise mit Brigitte Bierlein außerdem eine immerhin 218-tägige Bundeskanzlerin einer Expertenregierung. Nach Rücktritten kam es zudem zu interimistischen Kanzlerschaften: Hartwig Löger etwa war ganze sechs Tage im Amt.