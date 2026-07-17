Er trete an, um „die großen Probleme anzugehen, die die Politik vernachlässigt hat“, ließ „der Neue“ bei seiner Antrittsrede in London wissen: Gestern wurde Andy Burnham, überaus populärer Bürgermeister des Großraums Manchester zum neuen Labour-Parteichef gekürt. Gekrönt mit reichlich Vorschusslorbeeren, werde er die „Überzeugung, für unsere Pläne einzutreten“ mitbringen. Glaubwürdiger Problemlöser wolle er sein – etwas, das Vorgänger Keir Starmer ganz offensichtlich nicht gelungen ist. „Veränderung beginne mit Ehrlichkeit“, so der 56-Jährige, der bislang die Geschicke von beinahe 2,9 Millionen Menschen in Greater Manchester lenkte.

Neue Wichtigkeit für Großbritanniens Norden

Positionieren wird Burnham sich – und das ist vor allem für die Sozialdemokraten wichtig – als Partei- und Regierungschef, der den Norden Großbritanniens ernst nimmt. Dort und in Wales hat seine Partei zuletzt stark verloren – vor allem an Reform UK des Rechtspopulisten Nigel Farage und an die walisischen Nationalisten. „Burnham wird aber mehr sein müssen, als der Anti-Starmer oder der Anti-Farage“, gibt die britische Politologin Melanie Sully im Interview zu bedenken. „Wahrscheinlich wird er mit einer ,Tour‘ durch Großbritannien starten, so wie es derzeit Österreichs Bundeskanzler Christian Stocker macht.“ Volksnähe scheint das Schlüsselwort, nicht zuletzt auch in Hochburgen der Frustwähler. Die Schonfrist dürfte unterdessen nur kurz währen: Es braucht Sofortmaßnahmen, aber auch langfristige Lösungen, um die allgegenwärtige Teuerung im gebeutelten Land in den Griff zu bekommen.

Andy Burnham bei seiner Antrittsrede als Labour-Parteichef © AP/Henry Nicholls

Starmer hatte zuletzt nur noch wenige Fans im Vereinigten Königreich, Burnham dankte ihm in seiner ersten Rede als Labour-Parteichef trotzdem sattsam, vermutlich um zu signalisieren, dass Labour die richtige Regierungspartei für das Land sei: „Ich bin bereit, die Führung zu übernehmen und auf dem Fundament aufzubauen, das von einer Person mehr als von jeder anderen gelegt wurde: Unter der Führung von Keir Starmer gelang uns der Sprung von unserer schlimmsten Niederlage zu einem der größten Siege unserer Geschichte. Keir hat Labour wieder in die Lage versetzt, das Leben der Menschen zu verändern, und genau das haben wir in den letzten zwei Jahren getan. Neue Rechte für Arbeitnehmer und Mieter, die Wartelisten des NHS sinken erstmals seit Jahren.“ Burnham sprach gleichzeitig unverblümt von der „letzten Chance zur Veränderung“, er wolle einen „problemlösungsorientierten Ansatz verfolgen, anstatt auf Punktejagd zu gehen“. Burnham betonte, „wirtschaftsfreundlich“ sein zu wollen, noch ist offen, woher die Mittel für Investitionen kommen sollen.

Andy Burnham nach seinem großen Auftritt in London © AFP/Toby Shepheard

Beherrscht er auch den Premierminister?

Die Frage wird sein, ob der neue Labour-Chef sein offenbar erfolgreiches Wirken als Stadtchef auf das große Ganze übertragen kann: Eine bewusste Abkehr der notorischen Hauptstadtzentriertheit vergangener Regierungen signalisieren auch Burnhams Pläne, wonach er als Schnittstelle eine Art Downing Street 10 (der Sitz der britischen Regierung in London) in Manchester einrichten will. Außenpolitisch dürfte er die Nähe zu Paris und Berlin suchen, sagt Sully. Mit der Europäischen Union werde es, auch ohne Teil von ihr zu sein, verstärkte Zusammenarbeit etwa bei Migration, Terrorismusabwehr und künstlicher Intelligenz brauchen.

Für seine Anhänger strahlt Burnham etwas aus, das der vorige Parteichef (und die Tory-Premierminister schon gar nicht) lange verloren hat – oder nie hatte: Als er 2017 erstmals als Bürgermeisterkandidat für Manchester antrat, sparte er nicht mit Kritik an London: Das System in Westminster sei dysfunktional, „normale Menschen“, zumal im Norden, hätten wenig davon. Der Labour-Chef betont stets, nicht Teil des Establishments zu sein, auch wenn seine Politikerkarriere in Summe recht klassisch verlaufen ist. Dass er in Manchester gleich zwei Mal wiedergewählt wurde, ist vermutlich sein größter Bonus, was Glaubwürdigkeit betrifft. Diese kann aber bekanntlich schnell verspielt sein.