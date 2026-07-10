Komiker, Autor – und irgendwie auch Politiker – sei er, befand Jonathan David Harvey. Als „Count Binface“ will er dem britischen Rechtspopulisten Nigel Farage die Schneid abkaufen – und reichlich Satire genüge dafür, befindet „Graf Mülltonnengesicht“. Der 46-jährige Oxford-Absolvent Harvey tritt in einem an Star-Wars-Figur Darth Vader erinnernden Kostüm auf und setzt sich eine schicke Mülltonne in Aluminiumoptik auf.

Mehr als nur Augenzwinkern

Er sei Führer der „Recyclons“ vom Planeten „Sigma IX“ und ein „unabhängiger Weltraumkrieger“, der das darbende Vereinigte Königreich unterstützen wolle. Dass er derjenige sei, der nun interviewt werde, weil die großen Parteien keinen Kandidaten bei der Nachwahl im südostenglischen Bezirk Clacton aufstellen, um Farage ins Leere laufen zu lassen, „sagt mehr über sie aus als über mich“.

Juxkandidaten wie er spiegeln eine Unzufriedenheit der Wählerinnen und Wähler wider, die tiefer als der Ärmelkanal ist. Konservative Regierungen mit London-zentrierter Klientelpolitik wurden 2024 nach 14 Jahren von einer glücklosen (und bald beendeten) Ära um Labour-Premier Keir Starmer abgelöst. Währenddessen kracht und klemmt es auf der Insel an allen Enden und Ecken.

Kosmischer Frustableiter

Siegen werde er wohl nicht, er wolle aber „die Wunder der britischen Demokratie zu feiern und zu verteidigen“, sagte der ko(s)mische Frustableiter der BBC. „Im unwahrscheinlichen Fall, dass die Leute in Clacton mich dem alten Nigel vorziehen, werde ich mein Allerbestes tun, um sie im Unterhaus zu vertreten“, ergänzt er. Graf Mülltonnengesicht ist nicht die erste Persiflage auf Politiker, Harvey vulgo Binface versteht sein Handwerk aber: Er trat auch schon in anderen Wahlkreisen auf, 2024 etwa ließ er im nordenglischen Makerfield einen Reporter von Sky News auflaufen.

Humor nahm man in Großbritannien seit jeher ernst.