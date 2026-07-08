Zum Saubermacher der Nation stilisierte Politiker haben spätestens dann ein Problem, wenn sie selbst ins Zwielicht abdriften: Beispiele dafür gibt es in der Geschichte zuhauf – und nun hat Nigel Farage Erklärungsbedarf. Der Chef der britischen Rechtsnationalen um Reform UK hat offenbar eine Spende von dem befreundeten Kryptowährungsmilliardär Christopher Harborne von umgerechnet 5,9 Millionen Euro nicht so deklariert.

Polternder Populist mit Problemen

Farage, der 62-Jährige, dem der bis heute folgenreiche Brexit einst nicht schnell genug gehen konnte, polterte gegen den „Guardian“, der die Affäre aufbrachte: Das Geld sei für den Schutz seiner Person und seiner Familie verwendet worden. Und überhaupt: „Ich habe nichts falsch gemacht. Ich habe auf keinerlei Weise das Gesetz gebrochen. Geld zu verdienen, ist kein Verbrechen“, ließ er wissen – und gab sein Unterhaus-Mandat ab. „Wütend wie nie zuvor“ sei er, so der Ex-„Dschungelcamp“-Insasse, das von den Sozialdemokraten und den Konservativen frustrierte Volk weiter bei sich wähnend.

Das ist einerseits pure Taktik: Der Beauftragte für parlamentarische Standards untersucht den Fall – ist Farage kein Abgeordneter mehr, werden die entsprechenden Ermittlungen aber ausgesetzt. Dass er zugleich die Flucht nach vorne antritt und nach erfolgreicher Nachwahl im Bezirk Clacton frisch legitimiert in das Parlament zurückkehren will, ist indes ein Hasardspiel. Es ist zwar vorstellbar, dass Farage die Nachwahl gewinnt: Der Reformpartei-Chef erzielte bei den Parlamentswahlen 2024 im in die Jahre gekommenen Seebad im Südosten Englands eine klare Mehrheit und will die Nachwahl zum Votum Volk gegen Establishment inszenieren. Allein: Er könnte Monate später erst recht eine weitere Abwahl-Nachwahl erleben. Das wäre dann ein Stunt ins Nichts.

So oder so wird Farage für seine Partei zur wachsenden Belastung: Eine landesweite Ipsos-Umfrage ergab, dass – trotz massiver Wahlerfolge für Reform UK und ungeachtet einer am Boden liegenden Labour-Partei sowie einer ebenso unpopulären Tory-Fraktion – 63 Prozent der Befragten

ihn als Person ablehnen.

Populisten ignorieren, nicht dämonisieren

Die anderen Fraktionen beobachten das, was Farage nun in Clacton im Schilde führt, ohnehin mit Argusaugen: Die Bewerbungsfrist für die Nachwahl ist noch nicht angelaufen, sollte Farage tatsächlich antreten, wollen die großen Parteien auf Gegenkandidaten verzichten und Farage düpieren. „Populisten ignorieren, nicht dämonisieren“, scheint die Taktik.

Einziger Gegner wäre dann der Komiker Jon Harvey: Dieser tritt als „Count Binface“ (auf Deutsch etwa: „Graf Mülltonnengesicht“) auf und trägt stets einen Abfalleimer als Helm: für nicht wenige Bürgerinnen und Bürger in Großbritannien womöglich auch ein Sinnbild für das Niveau der innenpolitischen Landschaft.