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London
Weg für Burnham ins britische Premiersamt frei
Der Labour-Abgeordnete Andy Burnham kann im Schnellverfahren neuer britischer Premierminister werden: Nach dem zweiten Tag von Nominierungen aus dem Kreise der Unterhausabgeordneten stehen am Montag 349 der 404 Labour-Mandatare hinter Burnham. Damit ist rein rechnerisch keine Gegenkandidatur mehr möglich, wodurch auch eine Urabstimmung der Labour-Mitglieder entfällt. Burnham dürfte nun bei einem Sonderparteitag am Freitag offiziell als Premiersanwärter designiert werden.