Am Montag (18 Uhr) testet der WAC in Velden, ehe auf beide der Cup wartet. Die Startelf wird bereits langsam klarer. Das hat nicht nur der jüngste 6:1-Kantersieg der Wölfe gegen Kapfenberg im Heim-Testspiel ergeben. Ein kurzer Überblick:

Fix starten im 3-4-3-System hinten Kapitän Nico Wimmer und Raffael Behounek, zwischen Mamadou Diabate und Simon Piesinger gibt‘s einen Zweikampf um die letzte Position in der Dreierkette der zentralen Abwehrspieler.

Auf der linken Schiene scheint Sky Schwarz die Nase vor Rene Renner zu haben, so wie rechts Boris Matic vor Fabian Wohlmuth. Zentral sind Otar Mamageishvili und Marco Sulzner im Mittelfeld ebenso gesetzt wie vorne Donis Avdijaj und Giacomo Vrioni.

Dominik Fitz kommt nicht nach Wolfsberg

Ein offensiver Mittelfeld-Kracher soll noch kommen, Dominik Fitz wird‘s nicht. Fazit: Zu teuer. Aktuell zeigt Neuzugang Marco Schabauer vielversprechende Leistungen auf der Position, ihm soll aber nicht die ganze Last zukommen.

Und im Tor? Dort könnte Lukas Gütlbauer den wechselwilligen Nikolas Polster früher beerben als gedacht.