Vielen ist die neue, farbenfrohe Fassade des alten Gendarmhauses in Virgen bereits aufgefallen: Hier hat sich der Urban-Art-Künstler HNRX, alias Maximilian Prantl, zu schaffen gemacht und hat das Haus im Rahmen des tirolweiten Kulturprojekts „Stadt Land Wand“ der Lebensraum Tirol Gruppe in ein farbenfrohes Kunstwerk verwandelt.

Die Gemeinde hatte dafür einen thematischen Rahmen vorgegeben, immerhin sollte das Ergebnis einen Bezug zum Ort, seiner Geschichte und seinen Besonderheiten haben. Dazu wurden in Gesprächen zwischen Gemeinde, Künstler, Land und Lebensraum Tirol Gruppe prägende Merkmale des Ortes gesammelt und von HNRX in eine persönliche Interpretation übertragen: Das Wandbild zeigt etwa Bezüge zum „Sonnendorf“, zur bäuerlich geprägten Struktur und zu Elementen der lokalen Baukultur. Es verbindet regionale Motive mit einer modernen, zeitgenössischen Bildsprache.

„Kunst darf provozieren“

„Natürlich darf ein solches Wandbild mitten im Ortszentrum unterschiedliche Reaktionen hervorrufen. Kunst darf überraschen, provozieren und Diskussionen auslösen. Genau das macht sie lebendig. Das neue Wandbild zeigt aber vor allem eines: In Virgen ist Platz für Vielfalt. Neues und Buntes darf neben Traditionellem entstehen und darf Traditionen auch neu interpretieren. Es zeigt, dass Tradition und Offenheit kein Widerspruch sind und dass in der Gemeinde Virgen unterschiedliche Sichtweisen, kreative Ideen und neue Impulse ihren Platz haben“, heißt es in einer Presseaussendung der Gemeinde Virgen.

Insgesamt nehmen sieben Tiroler Gemeinden an diesem Kulturprojekt teil. Neben Virgen sind es Imst, Inzing, Fieberbrunn, Kematen, Going und Hall in Tirol. Ziel der Initiative ist es, öffentliche Räume als Orte lebendiger Identität, Begegnung und Zukunft sichtbar zu machen.