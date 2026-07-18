Was mit einer gemeinsamen Leidenschaft für Schönheit und Pflege begann, ist nun Wirklichkeit geworden: Pelin Yildiz (25), ihre Mutter Sabine Celikalan (49) und Pelins beste Freundin Verena Steinwender (25) haben sich in Spittal einen gemeinsamen Traum erfüllt. Mutter und Tochter kauften ein jahrelang leerstehendes Gebäude in der Ortenburgerstraße 3, sanierten es in rund einem halben Jahr umfassend und eröffneten dort die drei eigenständigen Betriebe unter einem Dach.

Während Celikalan mit „New Cut“ den Friseurbereich übernimmt, bietet Steinwender mit „House of Vanity“ unter anderem Nageldesign, Visagistik und Liftings an. Yildiz führt mit dem „New Studio“ Behandlungen wie Wimpernverlängerungen, Lash- und Brow-Liftings sowie Make-up durch. Die Idee für die Zusammenarbeit entstand nicht über Nacht. „Eigentlich schon ewig, weil wir alle das Interesse für Beauty gehabt haben“, erzählt Yildiz. Gemeinsam mit Steinwender arbeitete sie ursprünglich in der Gastronomie. Vor vier Jahren absolvierten sie die Ausbildungen im Beauty-Bereich und machten sich Schritt für Schritt selbstständig.

Im rund 200 Quadratmeter großen Studio wird ein Rund-um-Paket für Schönheit angeboten © KLZ/Leonie Katholnig

Alles an einem Ort

Celikalan blickt bereits auf mehr als 25 Jahre Berufserfahrung als Friseurin zurück. Vor rund fünf Jahren wagte sie den Schritt in die Selbstständigkeit. Heute beschäftigt sie vier Mitarbeiterinnen, darunter zwei Lehrlinge. „Dadurch, dass wir als Familie und auch untereinander so gut harmonieren, hat sich das angeboten“, sagen sie über den Entschluss, künftig gemeinsam unter einem Dach zu arbeiten. Der neue Standort kam eher zufällig zustande. Über einen Bekannten erfuhren die drei von dem Gebäude. Nach einem Angebot kam es schließlich zum Kauf. Anschließend wurde das rund 200 Quadratmeter große Haus vollständig renoviert und modern gestaltet.

Das Besondere an dem Konzept sehen die Unternehmerinnen in der Kombination ihrer Angebote. „Dieses All-in-one-Paket kennt man eher aus Großstädten. Genau das wollten wir nach Spittal bringen“, erklärt Yildiz. Ihre Kundschaft kann Friseur-, Nagel- und Wimpernbehandlungen sowie weitere Beauty-Anwendungen an einem Ort in Anspruch nehmen. Mit der Eröffnung verbinden die drei Frauen vor allem den Wunsch, dass das neue Angebot gut angenommen wird. „Wir hoffen auf viele zufriedene Kundinnen und Kunden und auf eine schöne gemeinsame Zeit“, sagen sie.

Ein jahrelang leerstehendes Gebäude wurde umfassend saniert und zum neuen Beauty-Standort umgestaltet © KLZ/Leonie Katholnig

Schulungszentrum soll entstehen

Auch an die Zukunft denken die Unternehmerinnen bereits. Geplant ist, künftig Schulungen im Beauty-Bereich anzubieten und den Standort langfristig auch als Ausbildungszentrum zu etablieren. Das Friseurstudio New Cut ist dienstags bis freitags von 8 bis 17 Uhr sowie samstags von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Termine bei New Studio und House of Vanity werden nach vorheriger Vereinbarung vergeben.