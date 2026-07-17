„Liebe Kolleginnen und Kollegen, Freitag ist Trachtentag in der Spittaler Innenstadt. Wir sind stolz auf unsere Heimat, unsere Kultur und unsere Traditionen – und möchten das auch sichtbar zeigen. Tracht ist etwas ganz Besonderes und gehört zu unserer Region. Außerdem haben wir in der Spittaler Innenstadt einige tolle Fachbetriebe, die wunderschöne Trachtenmode anbieten. Darum laden wir alle Betriebe herzlich ein: Macht mit! Freitags gehen wir ganzjährig trachtig in die Arbeit. Ob Dirndl, Lederhose, Trachtenjacke, Bluse, Hemd oder ein kleines trachtiges Detail – jeder Beitrag zählt. Gemeinsam zeigen wir: Spittal trägt Tracht“ – mit einem Posting in den sozialen Medien ruft Susanne Brigola, Geschäftsführerin des Juweliergeschäfts Brigola, eine neue Initiative ins Leben.

Gemeinsam mit ihrer Tochter Lea war sie zudem in Spittal unterwegs, um 80 Einladungen an örtliche Betriebe zu verteilen – sie alle sollen sich dem Trachten-Freitag anschließen. Erste positive Rückmeldungen hat sie schon erhalten, unter anderem von ihren eigenen Mitarbeiterinnen. „Die Idee kam unserer Chefin unter anderem aufgrund der Eröffnung des Kärntner Heimatwerks in der Schillerstraße. Trachtenmode wird außerhalb der Kirchtagsfeierlichkeiten in den Sommermonaten, nur wenig Beachtung geschenkt, was sehr schade ist“, sagt Mitarbeiterin Christina Pertl.

Susanne Brigola und Tochter Lea © KK/Brigola

Die ersten Firmen folgen

Auch in den sozialen Medien stößt die Idee auf Unterstützung. „Wir sind dabei. Eine schöne Idee, die Tracht hochleben zu lassen“, postet beispielsweise die Obst- und Gemüsewelt Brandner. Und auch einige Kunden und Anrainer kündigen bereits an, öfter ihre Tracht zu tragen.

Das sei auch das Ziel des Trachtentags, wie Pertl verrät: „Es ist eine gute Gelegenheit, um Trachtenmode alltagsfähiger und das ganze Jahr über tragbar zu machen. Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir bereits einige Firmen dazu motivieren konnten, sich uns anzuschließen und hoffen, dass es in den kommenden Wochen immer mehr werden.“