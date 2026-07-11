Wer durch das schmiedeeiserne Tor von Schloss Rothenthurn fährt, lässt den Alltag hinter sich. Vorbei am Teich, in dem Flusskrebse leben, entlang gepflegter Mauern und jahrhundertealter Gemäuer öffnet sich ein Anwesen, das weniger wie ein Museum wirkt als wie ein Zuhause. Eines, das über Jahrzehnte mit viel Schweiß, Mut und unzähligen Arbeitsstunden gewachsen ist. Im Jahr 2000 übernahm Georg Pereira-Arnstein das Schloss von seiner Mutter – in einem Zustand, den er selbst als „baulich katastrophal“ beschreibt. Es gab großteils keinen Strom, keine Badezimmer, keine funktionierende Abwasserleitung. „Meine Mutter hat es leider verabsäumt, mir ein dickes Bankkonto mitzugeben“, sagt er und lacht.

Damals stand er vor der Entscheidung, das heruntergekommene Schloss zu verkaufen oder es zu retten. Er entschied sich für Letzteres – und damit änderte sich auch seine Sicht auf das Anwesen. Aus einem Erbe wurde eine Lebensaufgabe und das hat einen ganz besonderen Grund. „Ich wollte meinem Ururgroßvater später im Himmel sagen können: Bitte nicht hauen, ich habe es wenigstens versucht.“ Denn der Gedanke, im Himmel seinen Vorfahren gegenüberzustehen, die ihn für den Verkauf tadeln, bereitete ihm Unbehagen. Sein Ururgroßvater hatte das Schloss im Jahr 1880 gekauft. Der Gedanke, dieses Erbe einfach aufzugeben, ließ Pereira-Arnstein nicht los.

Gemeinsam arbeiten Georg und Maria Pereira-Arnstein seit einem Vierteljahrhundert am Erhalt ihres Schlosses © KLZ/Leonie Katholnig

Vom Keller bis unters Dach

Was folgte, waren 25 Jahre Arbeit. Der Schlossherr legte Drainagen frei, sanierte Strom- und Wasserleitungen, restaurierte Fenster, modernisierte Heizungen und baute den Dachboden so um, dass heute jeder Dachziegel ohne Leiter erreichbar ist. Vieles erledigte er selbst, Unterstützung bekommt er von seiner Frau Maria. „15 Jahre lang haben wir praktisch alles selber gemacht. Irgendwann habe ich gesagt: Ich mag nicht mehr. Aber ich glaube, ich habe dem Haus gegenüber meine Schuldigkeit getan“, so der Autoliebhaber weiter. Finanziert wurde die Mammutaufgabe mit viel Risiko – und außergewöhnlichen Glücksfällen. Pereira-Arnstein verkaufte zunächst eine Alm in Eigenjagdgröße, später ein historisches Gästebuch seiner Vorfahrin Fanny Arnstein und auch wertvolle Familienbriefe sowie ein geerbter Meißner-Porzellanladen halfen dabei, die nächsten Bauabschnitte zu finanzieren.

Das Schloss umfasst fünf Appartements und mehrere Gästezimmer, die nicht Nummern, sondern die Namen von Vorfahren der Familie tragen. Früher vermietete das Ehepaar die Zimmer 17 Jahre lang an 365 Tagen im Jahr inklusive Frühstück – serviert wurde im großen Salon auf historischem Familienporzellan. Heute geht es ruhiger zu: Vermietet werden nur noch die Appartements zur Selbstversorgung und mit einer Mindestaufenthaltsdauer. Wirtschaftlich notwendig sei das längst nicht mehr. Pereira-Arnstein: „Die Räume sollen vielmehr genutzt werden, damit sie nicht zur Rumpelkammer werden.“

Aus dem Putenstall wurde ein Feststadl

Zu den Nebengebäuden des Schlosses gehörte einst auch ein Stall, der später als Putenmast für Bio-Babynahrung genutzt wurde. Damals brachte dieser Betrieb rund 6000 Euro jährlich ein – Geld, das dringend für die Erhaltung des Schlosses gebraucht wurde. Heute erinnert daran kaum noch etwas. Mit viel Eigenleistung entstand aus dem ehemaligen Stall ein großzügiger Feststadl mit modernem Stromanschluss und rustikalem Charme. Eigentlich war das Gebäude ausschließlich für private Feiern gedacht. Doch schon nach der ersten Feier änderte sich alles. „Die Leute haben mich erst auf die Idee gebracht“, erzählt Pereira-Arnstein. Nachbarn und Freunde sagten, dass es die perfekte Lokation für Hochzeiten oder Familienfeste sei.

Noch ist daraus kein offizieller Veranstaltungsbetrieb geworden. Dafür fehlen unter anderem die notwendigen Genehmigungen. „Es wäre eine Idee. Es war nie mein Plan. Ich habe den Stadl einfach herrichten wollen. Aber vielleicht lässt sich daraus irgendwann etwas machen.“ Der Zuspruch freut ihn sichtlich. Schließlich sei das Gebäude viel zu schade, um ungenutzt zu bleiben.

Ein Schloss als Arbeitsplatz

Während andere Menschen Urlaub auf einem Schloss machen, ist Rothenthurn für ihn und seine Frau längst zum Arbeitsplatz geworden. „Dieses Haus ist so groß. Wenn man mit offenen Augen durchgeht, sieht man immer Arbeit.“ Er kümmert sich um Gebäude, Wald, Teich und Außenanlagen, während sich seine Frau vor allem um die Gäste und das Hausinnere kümmert. Unterstützt werden die beiden von einer Halbtagskraft.

Dass das alles überhaupt möglich wurde, schreibt Pereira-Arnstein vor allem zwei Dingen zu: seiner Frau und seinem Glauben. „Im irdischen Leben ist meine Frau verantwortlich, dass wir das geschafft haben. Und im geistigen Leben der liebe Gott.“ Seine Frau ist gebürtige Italienerin, gab ihren sicheren Arbeitsplatz auf, zog nach Kärnten und trug die aufwendige Sanierung von Anfang an mit. „Ohne sie wäre all das nicht möglich gewesen. Sie ist nicht davongelaufen, obwohl wir kein Geld hatten. Darauf bin ich am meisten stolz.“

„Das Haus ist nicht meins. Ich gehöre dem Haus“, sagt Georg Pereira-Arnstein, seine Frau Maria begleitet ihn seit 23 Jahren auf diesem Weg © KLZ/Leonie Katholnig

„Wir gehören dem Haus“

Gerne zieht sich Pereira-Arnstein in die kleine Schlosskapelle zurück. Dort bedankt er sich – bei Gott ebenso wie bei seinen Vorfahren. Denn für ihn ist eines klar: „Das Haus ist nicht meins. Ich gehöre dem Haus. Wir sind nur die Knechte dieses Hauses.“ Schließlich sei Rothenthurn mehr als 1000 Jahre alt. Der Mensch bleibe nur für kurze Zeit. Diese Haltung prägt auch seinen Blick auf die Zukunft. Fertig werde das Schloss wohl nie: „Bevor das Haus fertig ist, werde ich fertig sein.“ Doch genau darin liegt für ihn der Reiz.

Mit jeder restaurierten Mauer, jedem neu gedeckten Dach und mit dem Feststadl schreibt Schloss Rothenthurn seine Geschichte weiter – nicht als Denkmal vergangener Zeiten, sondern als lebendiger Ort, an dem künftig vielleicht sogar Feste gefeiert werden. Und genau das hätte sich wohl auch jener Ururgroßvater gewünscht, dessen imaginäre Ohrfeige einst der Anfang von allem war.