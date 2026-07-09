Mehr als 400 Padel-Tennis-Anlagen gibt es in Österreich aktuell – eine weitere soll demnächst in Spittal folgen. Die Trendsportart, die Elemente aus Tennis und Squash miteinander kombiniert, wird immer beliebter und hat sich beispielsweise in Seeboden bereits etabliert. „Bislang mussten Interessierte auf andere Plätze in der Umgebung ausweichen – wir wollten ihnen eine Möglichkeit bieten, ihrem Hobby direkt vor Ort nachzugehen“, sagt Bürgermeister Gerhard Köfer.

Gesagt getan: Insgesamt gab es sechs Bewerber – drei wollten eine Halle bauen, drei ein Freiluft-Zentrum errichten. Einer von ihnen ging schließlich als Bestbieter hervor. Es handelt sich um die „Paddle and Swing GmbH“, die sich aus drei Männern aus Seeboden zusammensetzt.

Investition für die Region

Sie planen, vier Indoor-Plätze zu errichten und 1,5 Millionen Euro zu investieren – an die Stadtgemeinde selbst entfallen so keine Kosten. Die Anlage, die sich neben der Tennishalle in Spittal befinden wird, soll noch heuer in Betrieb gehen. „Der Zuspruch von den Vereinen ist enorm, doch die Halle ist selbstverständlich auch für alle Interessierten offen zugänglich“, schildert Köfer.

Das dafür vorgesehene Grundstück umfasst 2700 Quadratmeter, die Halle wird rund 2000 Quadratmeter davon einnehmen. Der Rest wird beispielsweise auf Parkplätze verteilt.