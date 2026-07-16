Tragisch endete ein Badetag am Wörthersee für eine 79-jährige Deutsche. Die Frau war alleine auf Urlaub in einem privaten Apartment am Südufer des Wörthersees. Mittwochabend ging sie dort beim privaten Seezugang noch einmal ins Wasser, um eine Runde zu schwimmen. Am Donnerstagmorgen versuchte ein Bekannter der Frau aus Deutschland, sie telefonisch zu erreichen. Als sie nicht abhob, machte der Mann sich Sorgen und wandte sich an die Einsatzkräfte in Kärnten.

Nachdem bekannt war, wo die Frau untergebracht war, fuhren die Einsatzkräfte zum Apartment der Frau, wie die Landespolizeidirektion Kärnten berichtet. Dort fanden sie am Bootssteg Kleidungsstücke und persönliche Gegenstände der 79-Jährigen. Sofort fuhren die Wasserrettung und die Feuerwehr mit Einsatzbooten auf den See, um nach ihr zu suchen. Gegen 11.50 Uhr war es dann traurige Gewissheit: Die Frau wurde reglos im Wasser gefunden. Der verständigte Arzt konnte nur mehr den Tod feststellen. Fremdverschulden konnte ausgeschlossen werden.

Traurige Serie

Der tragische Fall reiht sich damit in eine traurige Serie an Badeunfällen in Österreich ein. Wie Experten bereits Ende Juni gewarnt hatten, hat sich die Zahl der Badetoten im Vergleich zum Vorjahr heuer bereits verdoppelt. In Kärnten kamen allein am Pfingstwochenende vier Menschen bei Badeunfällen an den Seen ums Leben. Am Längsee starb damals ein 22-Jähriger, als er zu einer Schwimminsel schwimmen wollte, unterwegs Krämpfe bekam und unterging. Beim Schwimmen im Ossiacher See starb ein 93-Jähriger, in Klagenfurt trieb ein 66-Jähriger leblos im Wörthersee.

Am Faaker See verunglückte ein 23-jähriger Lokalbesitzer tödlich, nachdem er ebenso wie jetzt die Deutsche Urlauberin allein am Abend noch eine Runde schwimmen gegangen war. Er wurde erst mehrere Tage nach dem Unfall gefunden. Und Anfang Juli ertrank ein Mann im Turrachsee an der Grenze zwischen Kärnten und der Steiermark, nachdem er aufgrund eines epileptischen Anfalls die Kontrolle über seinen Pkw verloren hatte und damit ins Wasser fiel. Im Vorjahr gab es in der gesamten Sommersaison fünf Todesfälle bei Unfällen in den Kärntner Seen zu beklagen. Diese Zahl hat man nun schon zu Beginn der Sommerferien erreicht.

Abgesehen davon kam es auch immer wieder zu gefährlichen Situationen an den Kärntner Seen. Erst vor etwas mehr als einer Woche konnten zwei Deutsche Urlauberinnen im letzten Moment gerettet werden, nachdem sie von einem Boot ins Wasser gesprungen waren. Eine der beiden schaffte es nicht mehr selbst zurück ins Boot und wurde völlig entkräftet von der Wasserrettung geborgen.

Warnung der Experten

Experten warnen immer davor, alleine und ohne Schwimmboje auf den See hinaus zu schwimmen. Auch dürfe man keinesfalls die Gefahr eines Kälteschocks, die durch große Unterschiede zwischen Luft- und Wassertemperaturen bestehen kann, unterschätzen. In den Baderegeln ist daher klar festgeschrieben, dass man sich vor jedem Bad duschen, den Körper abkühlen und somit den Kreislauf langsam an die Wassertemperatur gewöhnen muss.