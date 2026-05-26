Eine 84-Jährige wird im Wasser des Wörthersees treibend in Krumpendorf gefunden, ein 66-Jähriger beim Strandbad Klagenfurt. Und ein 22-Jähriger stirbt bei einem Badeunfall im Längsee - das ist die traurige Bilanz einer Badesaison, die offiziell noch gar nicht richtig begonnen hat.

Markus Bräuhaupt, Landesleiter ÖWR Kärnten © Helge Bauer

Während der 22-Jährige einen Krampf erlitten hatte, bevor er unterging, waren in den anderen Fällen wohl Herzinfarkte die Auslöser. „Viele Badende vergessen leider die großen Temperaturunterschiede von zehn Grad und mehr, die derzeit draußen und im Wasser herrschen. Der Längsee hatte beispielsweise am Sonntag 18 Grad an der Oberfläche, aber nur 13 Grad ein wenig tiefer“, sagt Markus Bräuhaupt, Landesleiter der Österreichischen Wasserrettung (ÖWR) in Kärnten. Vor zwei Jahren habe man Ende Mai eine ähnliche Situation mit hohen Außentemperaturen gehabt. Und die Badenden würden den Kältereiz unterschätzen.

Katharina Leitner, Oberärztin der Inneren Medizin und Kardiologie am Klinikum Klagenfurt © Kabeg

Was passiert dabei im Körper? „Gefäße weiten sich bei Wärme aus. Wird der Körper aber akuter Kälte ausgesetzt, kommt es zu einer Engstellung der Gefäße“, erklärt Katharina Leitner, Oberärztin der Inneren Medizin und Kardiologie am Klinikum Klagenfurt. „Wo zuerst noch genügend Blut durchgeronnen ist, rinnt plötzlich nur noch ein Rinnsal oder gar nichts mehr.“ Das betreffe vorher schon geschädigte Gefäße oder auch solche, die nie Probleme bereitet hätten. Leitner: „Aber durch den Kältereiz kann eine bisher nicht relevante Engstellung plötzlich relevant werden und einen Herzinfarkt auslösen. Das gilt auch für Menschen, die sich plötzlich überlasten, weil sie beispielsweise einen Kilometer schwimmen wollen, diese Anstrengung aber nicht gewohnt sind.“

„Man kann nichts falsch machen“

Wird man Zeuge eines solchen medizinischen Problems, gilt laut Leitner: „An die eigene Sicherheit denken, auf sich aufmerksam machen! Wenn möglich die Person aus dem Wasser ziehen, Puls fühlen, in den Schatten in stabile Seitenlage legen und Herzdruckmassage durchführen! Man kann nichts falsch machen.“ Laut Bräuhaupt sind in allen Kärntner Bädern Erste-Hilfe-Einrichtungen installiert, die meisten davon sind auch mit Defibrillatoren ausgestattet.

Zehn Badetote waren in Kärnten in den letzten beiden Jahren jeweils zu beklagen, die Wasserretter sind von April bis September praktisch rund um die Uhr im Einsatz: 119 Personenrettungen gab es alleine im Vorjahr bei 436 Einsätzen. Durch die Einhaltung weniger Sicherheitsregeln könne man diese Gefahren aber minimieren, sagt Bräuhaupt und empfiehlt: „Unbedingt langsam im Wasser abkühlen, damit sich der Körper an den Temperaturunterschied stressfrei anpassen kann, bevor man zu schwimmen beginnt.“

Manfred Berger, Segelschule Wörthersee © Helmuth Weichselbraun

Außerdem soll man möglichst nicht alleine schwimmen und ansonsten eine Schwimmnudel oder eine Boje mitführen – um sich oder andere zu retten. „Und auch, damit die Schwimmer für andere Seenutzer sichtbar sind. Viele bleiben ja nicht in der Uferzone, sondern wollen den See überqueren. Leider sind sie oft ohne Boje unterwegs. Um vom Boot aus gut gesehen zu werden, würde auch eine rote Badehaube reichen“, sagt Manfred Berger, der die Segelschule Wörthersee in Velden betreibt. Was Berger noch auffällt: „Stand-up-Paddler sind laut Gesetz in der letzten Reihe in der Vorrangspyramide am See. Das scheinen aber nicht alle zu wissen.“