Im Spitalsverbund Murtal wird in Kürze ein Top-Job frei: Gesucht wird ein neuer Betriebsdirektor bzw. eine neue Betriebsdirektorin für die rund 1400 Mitarbeiter an den Standorten Stolzalpe, Judenburg und Knittelfeld. Seit 2012 bekleidet Sabine Reiterer diese Funktion. Die langjährige Führungskraft „entwickelt sich innerhalb des Unternehmens weiter“, heißt es auf Anfrage seitens der Kages. Nach der Pensionierung des Betriebsdirektors Bernhard Haas am LKH Graz II wird ihm Sabine Reiterer nachfolgen.

Bis 7. Juni kann man sich für die Stelle bewerben. Der Betriebsdirektion obliegen laut Stellenausschreibung die Planung, Organisation und Überwachung der wirtschaftlichen, administrativen, technischen und baulichen Angelegenheiten im Spitalsverbund. Immer in Zusammenarbeit mit dem ärztlichen Direktor (Primar Michael Jagoditsch) und dem Pflegedirektor (Harald Tockner), die gemeinsam mit Sabine Reiterer das Direktorium des LKH-Verbundes bilden.

Das Direktorium des Spitalsverbundes: Primar Michael Jagoditsch, Betriebsdirektorin Sabine Reiterer und Pflegedirektor Harald Tockner © KLZ / Sarah Ruckhofer

Dotiert ist der Job mit mindestens 10.526 Euro monatlich. Voraussetzung sind unter anderem ein wirtschaftliches, technisches oder rechtliches Studium sowie ein Studium oder eine Ausbildung im Krankenhausmanagement. Auch Branchen- und Führungserfahrung wird vorausgesetzt. Mehr Details zur Ausschreibung sind im Karriereportal der Kages zu finden. Die Besetzung der Stelle soll ab 1. Oktober erfolgen.

Das LKH Murtal zählt zu den größten Arbeitgebern der Region. In Summe verfügt der Spitalsverbund über mehr als 400 stationäre Betten und dient als Lehrkrankenhaus der medizinischen Universitäten Graz und Wien.