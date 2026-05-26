Vor rund einem Monat hatte die Kleine Zeitung zu einer Mountainbike-Diskussion ins Regionalbüro Judenburg eingeladen. Urban Prugger reiste von seinem Bergbauernhof vulgo Goldbichler in St. Johann am Tauern (Gemeinde Pölstal) an. Er hörte aufmerksam zu, meldete sich konstruktiv zu Wort. So wie man es von ihm über Jahrzehnte gewohnt war. Prugger war ein vielseitig interessierter und engagierter Mensch, der sich stets für bäuerliche Belange starkgemacht hatte.

„Humorvoll und tiefsinnig“

Von 2006 bis 2011 war er Obmann der Landwirtschaftskammer im Bezirk, zuvor zehn Jahre lang Obmannstellvertreter. Als ÖVP-Gemeinderat war er auch politisch engagiert, führte viele Jahre die Geschäfte des Maschinen- und Betriebshilferinges Pölstal, war Pfarrgemeinderat und auch als Klarinettist beim örtlichen Musikverein aktiv.

„In seiner humorvollen und tiefsinnigen Art hat er es weit über die Landesgrenze hinaus verstanden, auf die Anliegen der Bauernschaft aufmerksam zu machen“, hieß es in der Begründung für die Verleihung des Berufstitels „Ökonomierat“, der für besondere Verdienste vergeben wird. Eine Kammermitarbeiterin, die ihn in seiner aktiven Zeit erlebt hat, beschreibt ihn als „kompetenten und äußerst liebenswürdigen Chef“.

Begräbnis am Mittwoch

Am 30. Mai hätte der dreifache Familienvater seinen 78. Geburtstag gefeiert. Es sollte nicht sein. Am vergangenen Donnerstag lenkte Urban Prugger einen Hoflader. Das Fahrzeug kippte um, der Altbauer starb an den Folgen dieses Unfalls. Am Mittwoch, 27. Mai, wird er in seinem Heimatort St. Johann am Tauern zu Grabe getragen.