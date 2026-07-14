Dramatische Szenen spielten sich zuletzt in den Freibädern des Mürztals ab: Ende Juni trieb ein Dreijähriger mit dem Gesicht nach unten im Freibad Mitterdorf (Gem. St. Barbara) und musste reanimiert werden. Nur zwei Tage später kam es zu einem ähnlichen Unfall in Kapfenberg, wo ein Vierjähriger wiederbelebt wurde. Eine ganze Minute lang soll am Wochenende auch ein 71-Jähriger leblos im Wasser getrieben sein, ehe man ihn aus dem Wasser holen und ins Krankenhaus bringen konnte, wo der Mann traurigerweise verstarb.

Letzterer reiht sich damit in eine traurige Statistik ein, denn laut dem Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) ist die Zahl der Badetoten im Vergleich zum Vorjahr bereits jetzt stark angestiegen, und das bereits zum Sommerbeginn. „Wir müssen leider davon ausgehen, dass sich dieser Sommer zu einem traurigen Rekordjahr entwickeln könnte – obwohl diese Tragödien vermeidbar wären“, sagte Johanna Trauner-Karner, Leiterin des Bereichs Sport- und Freizeitsicherheit im KFV.

Selbstschutz geht vor

Sollte man selbst in die Situation geraten, im Freibad oder am Badesee helfen zu müssen, rät das Rote Kreuz prinzipiell zuallererst den Notruf zu wählen und andere Personen zur Hilfe zu holen. Bevor man ins Wasser springt, sollte man sich aber bewusst machen, dass in solchen Fällen Selbstschutz vor Fremdschutz gehe und eine Rettung wenn möglich vom Ufer aus starten.

Ertrinkende würden oft in Panik geraten, man müsse aufpassen, nicht selbst mit hinuntergerissen zu werden, erklärt Helmut Maier, Pressesprecher des Roten Kreuzes im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag: „Man sollte ein wirklich guter Schwimmer sein.“ Wenn eine Person bereits leblos im Wasser treibt, solle man je nach eigenen Fähigkeiten Erste Hilfe leisten, überprüfen, ob die Person atmet und gegebenenfalls eine Herzdruckmassage einleiten.

Helmut Maier, Pressesprecher des Roten Kreuzes Bruck-Mürzzuschlag © Ekaterina Paller

Grundsätzlich hält man beim Roten Kreuz zudem fest, dass Kinder so früh wie möglich schwimmen lernen sollten und man sich gerade bei Hitze vor dem Eintritt ins kalte Wasser entsprechend akklimatisieren sollte. Außerdem sollte man die jüngsten Badegäste am Wasser nie unbeaufsichtigt lassen.

First-Responder waren sofort zur Stelle

Passiert doch etwas, werden parallel zum Rettungsdienst auch sogenannte First-Responder alarmiert. Diese speziell ausgebildeten Personen wohnen meist in der Nachbarschaft, und bekommen im Notfall eine Benachrichtigung aufs Handy, damit sie als erste rasch am Einsatzort sein können. So war es zuletzt auch beim Unfall jenes Dreijährigen im Freibad Mitterdorf.

In Mitterdorf waren die First-Responder schnell vor Ort © KLZ / Moritz Prettenhofer

„Innerhalb von nur wenigen Minuten waren gleich sechs First-Responder und ein Arzt im Freibad um zu helfen“, weiß Arno Russ, Bürgermeister von St. Barbara, „Wir sind wirklich sehr froh, wie das bei uns in der Gemeinde funktioniert.“ Gemeinsam mit Badegästen betreuten sie den Buben bis zum Eintreffen der Rettungskräfte, die ihn letztlich stabiliserten ehe er mit dem Rettungshubschrauber in das LKH Graz geflogen wurde. Mittlerweile habe sich der Dreijährige auch schon weitestgehend erholt, bestätigt Russ.