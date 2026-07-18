Manchmal muss das Leben erst einen Gang herunterschalten, damit sich die richtigen zwei Menschen überhaupt begegnen. Im Mai 2020, als es um sie herum ungewöhnlich still war, kreuzten sich die Wege von Saskia und Michael Painsi. Was als leises Kennenlernen zwischen Otternitz und Zitoll begann, erwies sich schnell als absolut zukunftstauglich. Seither verbindet die beiden neben der großen Liebe vor allem ein chronisch aktives Fernweh.

Kaum war der Grundstein für die gemeinsame Zukunft gelegt, wurde auch schon der erste Koffer gepackt, um die Welt fortan nur noch im Doppelpack zu entdecken.

Verlobung fernab der Heimat

Es war der erste Tag des Jahres 2025, als ihre Entdeckungsreise durch Vietnam eine völlig neue Wendung nahm. Fernab der Heimat hielt Michael um Saskias Hand an. Eingebettet in die sanften Weinberge der Südsteiermark fand ihre Liebe am 6. Juni 2026 ihre feierliche Krönung. In Kitzeck im Sausal schlossen die beiden den Bund fürs Leben.

Vor der charakteristischen Kulisse der Südsteiermark begleitete Fotografin Renata Horvath das frischgebackene Ehepaar. Rund um den Klapotetz in Höch entstanden so zeitlose Porträts, die den Tag und seine Atmosphäre einfingen.

Flitterwochen auf Sulawesi

Die erste Reise als frischgebackenes Ehepaar führte Saskia und Michael weit weg von der Heimat auf die indonesische Insel Sulawesi. Abseits der klassischen Touristenpfade tauchte das Paar tief in eine Welt voller beeindruckender Landschaften, dichter Regenwälder und einer faszinierenden, jahrhundertealten Kultur ein. Zwischen spektakulären Entdeckungen und Momenten der puren Entspannung sammelten die beiden dort ihre allerersten, unvergesslichen Erinnerungen als Mann und Frau.