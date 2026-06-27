Bereits in den Morgenstunden begann für Magdalena Krainz und Stefan Klug ihr großer Hochzeitstag mit dem traditionellen Weck-Böllerschießen. Gemeinsam mit rund 90 Gästen zog die Hochzeitsgesellschaft von Edla nach St. Stefan ob Stainz. Nach der standesamtlichen Trauung im Garten des Stieglerhauses folgte die kirchliche Vermählung in der Pfarrkirche St. Stefan ob Stainz. „Es war ein unbeschreiblicher Moment, als wir gemeinsam in die Kirche eingezogen sind“, schilderte das Brautpaar.

Kennengelernt haben sie sich im Jahr 2020 über digitale Wege. Ihr gemeinsames Familienglück wurde mit der Geburt von Tochter Johanna im Jänner 2023 sowie der Zwillinge Matthias und Valentina im Juli 2024 vollkommen.

Mit der Hochzeit warteten die Frischvermählten bewusst noch eineinhalb Jahre nach der Geburt der Zwillinge, damit alle drei Kinder diesen besonderen Tag aktiv miterleben und gemeinsam mit ihren Eltern feiern konnten. So wurde das Fest nicht nur zu einem unvergesslichen Erlebnis für das Brautpaar, sondern für die gesamte Familie.

Trauzeuge sorgte für Überraschung

Entlang des Hochzeitsweges sorgten zahlreiche Vereine und Wegbegleiter für besondere Momente. Die Freiwilligen Feuerwehren Pirka-Windorf und St. Stefan ob Stainz, die Landjugend St. Stefan sowie das Physiotherapeuten-Team des Landeskrankenhauses Voitsberg gratulierten dem Brautpaar und bildeten nach der Trauung ein Spalier.

Die Hochzeitsfeier im Landgasthof Lazarus in Mooskirchen verlief in bester Stimmung. Für eine lustige Überraschung sorgte am Tag danach Trauzeuge Stefan Höller: Er versperrte dem frisch vermählten Paar die Hauseinfahrt mit einem Brennholzstapel. Damit revanchierte er sich für einen Hochzeitsstreich, den Stefan Klug bei seiner Hochzeit im Jahr 2025 gespielt hatte.